Nikodem to mężczyzna o wielu talentach i wyjątkowych cechach charakteru. Które z nich przeważają? To człowiek ambitny i niezwykle pracowity. Zdeterminowany w dążeniu do celu. Jest otwarty na nowe doświadczenia i zaangażowany w pracę. Umiejętnie zarządza ludźmi i czasem, który musi im poświęcać. To człowiek wyrozumiały i gotowy do niesienia pomocy innym.