Nosi je ponad pół miliona Polaków. Niechętnie nadają je synom rodzice ze świętokrzyskiego

Tomasz to imię męskie pochodzenia aramejskiego, które tłumaczy się jako "bliźniak". Nosił je jeden z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa, znany ze swoich wątpliwości co do zmartwychwstania. Postać świętego Tomasza z pewnością przyczyniła się do rozpowszechnienia tego imienia w kulturze chrześcijańskiej.