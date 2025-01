Korneliusz to męskie imię pochodzenia łacińskiego. Powstało od nazwy rzymskiego rodu Korneliuszów.

To imię nie jest w Polsce popularne, choć rocznie rodzi się kilkudziesięciu chłopców nazywanych Korneliuszami. W 2023 roku było ich 32, a w pierwszej połowie 2024 r. - 22.

Imię Korneliusz można zdrabniać na różne sposoby. Do najpopularniejszych określeń należą:

Korneliusz to mężczyzna pracowity, zaangażowany w każde zadanie i niezwykle ambitny. Nie spocznie, dopóki nie osiągnie pełni satysfakcji z wykonanej pracy. Choć sukces nie przychodzi mu łatwo, to nieustannie dąży do jego osiągnięcia. Bliscy cenią sobie jego obecność, bo jest otwarty, szczery i oddany. Jednocześnie jest mężczyzną o wrażliwym sercu, który nie boi się pokazywać troski o innych i odkrywać własnych emocji.