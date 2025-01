Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji w swoim komunikacie, to awans z piątego miejsca. Co więcej, Maja wyprzedziła dotychczasową liderkę, czyli Zofię. Warto jednak podkreślić, że chociaż to właśnie to imię zajęło pierwsze miejsce, Zofia uplasowała się na drugim z minimalną różnicą. Dlatego też śmiało można uznać, że zarówno Maja, jak i Zofia, są liderkami żeńskiego rankingu.