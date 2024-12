To będzie rok obfitości. 2025 będzie należał do jednego znaku zodiaku

Wraz z mijającym rokiem coraz śmielej spoglądamy w to, co przyniesie nam kolejny. Snujemy plany, pragniemy zmian i realizacji celów. Gorąco wierzymy, że uda się nam to wszystko osiągnąć. Jeden znak zodiaku w 2025 roku będzie wybrańcem losu. Oto, co przepowiedziała mu wróżka Mariwa.