Czeka cię pracowity tydzień. W pracy zyskasz wsparcie ze strony kogoś wpływowego, co przyczyni się do poprawy twoich finansów. Zajęte Raki zadbają o romantyczną miłość i pozbędą się uczuć zazdrości. Samotne zaś mogą spodziewać się przyspieszonego bicia serca. Na ich drodze ponownie pojawi się ktoś, kogo kiedyś bardzo kochały. W weekend nie nadwyrężaj swoich sił.

Sierpniowa aura przyniesie sporo niezwykłych wydarzeń. W pracy czeka cię inspirujący i kreatywny okres, bo dasz dojść do głosu swojej wyobraźni. Zajęte Lwy odkryją na nowo emocjonalną bliskość. Jeśli w ostatnim czasie nieco się od siebie oddaliliście, teraz będzie doskonały moment na to, by to naprawić. Samotne zaś nie powinny tracić zdrowego rozsądku, gdy będą wybierać potencjalnego partnera do związku.