W jaki sposób można zwracać się do kobiety o imieniu Magda? Do najczęściej stosowanych zdrobnień należą:

Jaka jest Magda? To kobieta o niezwykłej wrażliwości. Ciepła, troszcząca się o bliskich. Nigdy nie zapomina o ważnych rocznicach w życiu rodziny i przyjaciół. Jest otwarta na świat i nierzadko stawia szczęście i dobro innych ponad własne. Cechuje ją duża determinacja w dążeniu do celu. Świetnie radzi sobie w pracy, a to wszystko dzięki dobrej organizacji. Magda to numerologiczna czwórka. Jest skromna, zaradna i pracowita. Ceni sobie praktyczne rozwiązania i często dąży do osiągnięcia dóbr materialnych. Nie robi tego jednak za wszelką cenę, stawiając ponad wszystko komfort i dobro towarzyszących jej ludzi.