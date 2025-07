Imię Maruta ma perskie korzenie. Pierwotnie oznaczało "bożą posłankę". Jednak jego znaczenie sięga głębiej i czerpie inspirację z mitologii hinduskiej. W niej Maruty to potężne bóstwa wiatru i burz, które symbolizują siłę, dynamikę i oddanie.

Kobiety o imieniu Maruta są bardzo żywiołowe. Nie potrafią długo usiedzieć w jednym miejscu. Zawsze znajdą sobie jakieś zajęcie. Emanują pozytywną energią i entuzjazmem. Ich osobowość czasem przypomina typ choleryczki, ale to tylko temperament dziewczyn pełnych pasji. Nie boją się wyzwań i zmian. Podobnie jak bogowie wiatru - są nieprzewidywalne i potrafią zaskoczyć zachowaniem.

Maruta to kobieta o silnej woli i niezłomnym charakterze. Gdy wyznaczy sobie cel, dąży do niego z determinacją i nie poddaje się zbyt łatwo. Niezależność i potrzeba wolności sprawiają, że nie lubi być ograniczana. Bardzo ceni sobie możliwość podejmowania samodzielnych decyzji. Bywa, że narzuca zdanie innym. A to oczywiście nie każdemu odpowiada.