Gabriel to mężczyzna o niespożytej energii i burzliwym temperamencie. Wszędzie go pełno, zawsze ma mnóstwo pomysłów i chętnie podejmuje się nowych wyzwań. Jego entuzjazm i zapał do działania są zaraźliwe, a sama obecność ożywia każde towarzystwo. Gabriel to także osoba pewna siebie. Nawet jeśli coś jest trudne lub wymaga większego wysiłku, nie boi się podejmować ryzyka. Jest ambitny, dąży do sukcesu i nie poddaje się, inni rzucają mu pod nogi kłody. Nawet w obliczu porażek potrafi zachować opanowanie, wyciągnąć wnioski i z optymizmem patrzeć na przyszłość.