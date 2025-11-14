Spis treści: Popadanie w skrajności jest niezdrowe Co mówią badania o temperaturze w domu? Ile stopni to "w sam raz"? Zalecenia WHO Dlaczego nocą warto obniżyć temperaturę?

Popadanie w skrajności jest niezdrowe

Zimne mieszkanie to nie tylko brak komfortu. Niskie temperatury mogą powodować skurcze naczyń krwionośnych i obciążać serce. Osoby z nadciśnieniem lub chorobami układu krążenia powinny szczególnie uważać, aby nie dopuszczać do wychłodzenia organizmu.

Z drugiej strony, zbyt wysoka temperatura w mieszkaniu również nie jest rozwiązaniem zdrowotnych bolączek. Gdy temperatura przekracza 24-25 st. C, powietrze staje się suche, co może prowadzić do podrażnienia błon śluzowych i problemów z oddychaniem. Sen w takich warunkach jest płytszy, a rano pojawia się uczucie niewyspania i zmęczenia.

Co mówią badania o temperaturze w domu?

Według badań opublikowanych w magazynie "Science of The Total Environment", temperatura wewnątrz pomieszczeń ma bezpośredni wpływ na zdrowie człowieka. Zarówno zbyt chłodne, jak i zbyt ciepłe mieszkania mogą zwiększać ryzyko problemów z układem krążenia, pogarszać odporność i negatywnie wpływać na koncentrację.

Nadmierny chłód sprawia, że organizm musi zużywać więcej energii, by utrzymać ciepło. To z kolei może prowadzić do napięcia mięśni, uczucia przemęczenia i zwiększonej podatności na infekcje. Z kolei przebywanie w przegrzanych pomieszczeniach, w których króluje suche powietrze, utrudnia sen i powoduje spadek wydajności umysłowej. Powinny o tym pamiętać zwłaszcza osoby, które pracują w domach.

Zanim podniesiesz temperaturę w domu, sprawdź, jak przekłada się to na orgaznim 123RF/PICSEL

We wspomnianym badaniu pod lupę wzięto dane dotyczące mieszkańców prawie całego świata. Nie bez znaczenia pozostawał związek między warunkami cieplnymi, a wynikami zachorowalności i śmiertelności. Ustalono, że bezpieczny zakres mieści się w przedziale między 18 a 35 st. C. Od razu należy jednak zaznaczyć, że nie daje nam to zielonego światła na uruchamianie kaloryferów na pełnych obrotach i tworzenia tropikalnego środowiska w nadwiślańskich mieszkaniach. Naukowcy podkreślają, że optymalne wartości zależą w znacznej mierze od warunków klimatycznych regionu, w którym żyjemy.

Ile stopni to "w sam raz"? Zalecenia WHO

Choć każdy ma indywidualne preferencje, nauka jasno wskazuje przedziały temperatur, których powinniśmy się trzymać. W grę wchodzą przede wszystkim kwestie zdrowotne, ale również ekonomiczne. Folgowanie sobie w kontekście nadmiernego ogrzewania mieszkania to jednocześnie rosnące rachunki za energię.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dla mieszkańców stref klimatu umiarkowanego zaleca utrzymanie temperatury w pomieszczeniach w zakresie 18-24 st. C w ciągu dnia. Należy jednocześnie pamiętać, że różne grupy wiekowe mają odmienne potrzeby.

Dla większości zdrowych dorosłych wystarczające okazują się wartości na poziomie 18-19 st. C.

Gdy w naszym domu przebywają niemowlęta i małe dzieci, temperatura powinna być wyższa i oscylować w okolicach 22-24 st. C.

Podobnie jest w przypadku seniorów, dla których temperatura wnętrza powinna mieścić się w przedziale 20-21 st. C.

Dlaczego nocą warto obniżyć temperaturę?

Wizja wskoczenia pod ciepłą pierzynę nie jest jedyną przesłanką, która powinna nas motywować do obniżenia temperatury w sypialni przed pójściem spać. Ponownie na scenę wkracza nauka i zrozumienie naturalnych procesów fizjologicznych człowieka. Kilka godzin przed snem temperatura w ciele zaczyna spadać. Jest to związane z produkcją melatoniny - hormonu regulującego sen.

Zbyt wysoka temperatura w sypialni zaburza ten naturalny proces. W efekcie pojawiają się problemy z zaśnięciem i liczne przebudzenia w ciągu nocy. Chłodniejsze warunki sprzyjają więc regeneracji i łagodnemu przechodzeniu przez kolejne fazy snu. Szacuje się, że temperatura w nocy powinna wynosić 16-19 st. C. Wyjątkami od tej reguły ponownie się niemowlęta oraz osoby starsze. Przedział 18-20 st. C jest dla nich bardziej odpowiedni pod kątem zdrowego snu.

