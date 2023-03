To już 7 marca. Sprawdź swój horoskop na Pełnię Robaczego Księżyca

Wróżka Aira Astrologia

Pełnia Księżyca w marcu to ostatnia zimowa pełnia Księżyca, która wypadnie we wtorek 7 marca. Luna będzie wówczas oddziaływać na nas ze szczególną mocą, a układ planetarny doda nam odwagi, aby podejmować kluczowe decyzje w życiu. Warto teraz zastanowić się, co nam szkodzi, a co naprawdę dodaje energii. Aby nie przeoczyć istotnych znaków z kosmosu, przedstawiamy horoskop na Pełnię Robaczego Księżyca w znaku Panny. Na co uwagę powinien zwrócić Byk, a na co Ryby i zodiakalny Baran?

Zdjęcie Horoskop na Robaczą Pełnię Księżyca w znaku Panny. Co czeka poszczególne znaki zodiaku? / 123RF/PICSEL