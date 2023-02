Spis treści: 01 Horoskop marzec 2023: te znaki zodiaku czekają problemy

02 Horoskop marzec 2023: Byk

03 Horoskop marzec 2023: Skorpion

04 Horoskop marzec 2023: Wodnik

Horoskop marzec 2023: te znaki zodiaku czekają problemy

Marzec będzie potężnym miesiącem, a zachodzące w nim zjawiska kosmiczne wywołają w nas wiele emocji. Niejednokrotnie poczujemy się nieco rozproszeni, jednak Wszechświat niezmiennie będzie popychać nas naprzód. W życiu wielu z nas zajdą ogromne zmiany, a niektórzy na własnej skórze przekonają się o smutnym znaczeniu słowa pech. Te znaki zodiaku czeka wyjątkowo ciężki czas.

Zobacz również: Horoskop finansowy dla wszystkich znaków zodiaku

Reklama

Zdjęcie W marcu problemy towarzyszyć będą między innymi zodiakalnemu Bykowi / Picsel / 123RF/PICSEL

Horoskop marzec 2023: Byk

W marcu problemy towarzyszyć będą między innymi zodiakalnemu Bykowi. Będzie to dla niego wyjątkowo trudny miesiąc, kiedy stanie przed wyborem swojej drogi. Podjęcie wiążącej decyzji nie będzie jednak tak łatwe, jak mogłoby się to wydawać. Byk może zaangażować się w coś, co w przyszłości nie będzie dla niego korzystne.

Strefy erogenne mężczyzn. Trik na rozpalenie męskich zmysłów. Wiele kobiet nie ma o nim pojęcia

5 najzdrowszych pozycji seksualnych. Jak seks wpływa na organizm?

Kobiece strefy erogenne. W których miejscach czuć dotyk najbardziej?

Wyssie z ciebie całą chęć do życia. Jak rozpoznać wampira energetycznego? Byk będzie miał wyjątkowo dużo na głowie. W pracy będzie jednak rozkojarzony i nieporadny, przez co nie uniknie popełnienia błędów. Jeśli się szybko nie otrząśnie, jego zawodowa przyszłość może stanąć pod znakiem zapytania. Skutkiem pomyłek może być nawet utrata pracy. W tym miesiącu Byk powinien racjonalnie dysponować swoim budżetem. Musi również uważać na swoje zdrowie psychiczne. Będzie apatyczny i wyjątkowo niezorganizowany.

Zdjęcie Marzec upłynie Skorpionom pod znakiem pracy / Picsel / 123RF/PICSEL

Horoskop marzec 2023: Skorpion

Życie i styl Kobiety o tych imionach mają największe powodzenie u mężczyzn. Jesteś na liście? Marzec upłynie Skorpionom pod znakiem pracy. W tym obszarze czeka ich jednak wiele poważnych problemów. Skorpiony, za sprawą wpływu Saturna, popełnią dużo błędów, za które przyjdzie im ponieść karę. Na horyzoncie może pojawić się nawet utrata posady. Przed nimi wyjątkowo stresujący czas.

Ta sytuacja mocno odbije się na zdrowiu Skorpionów. W marcu będą przemęczone i niechętne do życia. Będą potrzebować wiele bliskości i ciepła ze strony partnera. Nie odpowiedzą jednak tym samym, przez co partner poczuje się odtrącony i niedoceniony. Ciche dni murowane. Samotne Skorpiony będą zbyt zmęczone i przytłoczone, aby szukać związku. W marcu powinny postawić na relaks.

Zdjęcie Przed Wodnikiem miesiąc pełen stresu, strachu i niepewności / Picsel / 123RF/PICSEL

Horoskop marzec 2023: Wodnik

Przed Wodnikiem miesiąc pełen stresu, strachu i niepewności. Kilka prostych błędów sprawi, że postanowienia i plany snute od miesięcy przepadną. Wodnik nie będzie w tym miesiącu nastawiony na współpracę, przez co w pracy może dojść do konfliktu. Pamiętaj, że nie wszystko da się załatwić samemu. Wodnika nie ominą również problemy ze zdrowiem. Stres mocno wpłynie na jego samopoczucie. Zdrowa i dobrze zbilansowana dieta oraz odpowiednia dawka ruchu to w marcu podstawa.

Zobacz również: Wizja Jackowskiego. To się wydarzy za 30 lat. „Z tego zostanie gruz"

Nieciekawy nastrój Wodnika odbije się również na jego uczuciach. Partnerowi trudno będzie zrozumieć zmienny nastrój Wodnika, od czego tylko o krok od częstych kłótni i nieporozumień. To będzie bardzo nerwowy miesiąc, który może zakończyć się rozstaniem. Samotne Wodniki nie mogą liczyć w tym miesiącu na powodzenie w miłości. Ich zły nastrój oraz nieuprzejme zachowanie skutecznie odstraszą potencjalnych partnerów.