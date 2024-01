Tarot na 30 stycznia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot na dziś dla Barana (30 stycznia 2024 r.)

Karta: 4 Buław

W życiu prywatnym ktoś liczy na harmonijną współpracę, zgodę, dążenie do wspólnego celu. Namiętność jest ważna, kiedy jednak opadnie dym, trzeba skupić się na pracy. Czy potraficie coś razem zbudować? Druga strona liczy, że wprowadzisz ją do kręgu swoich znajomych. W kwestiach finansowych możesz spodziewać się zysków, szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa. W zdrowiu uwaga przede wszystkim na zęby.

Tarot na dziś dla Byka (30 stycznia 2024 r.)

Karta: As Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś ma nadzieję, że coś z nim zapoczątkujesz. To może być oczywiście związek miłosny, ale też długotrwała przyjaźń lub projekt artystyczny, dzięki któremu obydwoje przejdziecie do historii. A na pewno będziecie mieli co opowiadać dzieciom, wnukom czy znajomym! W finansach możliwy pomysł, który pchnie twoją karierę na nowe tory. W zdrowiu uwaga na problemy z pęcherzem.

Tarot na dziś dla Bliźniąt (30 stycznia 2024 r.)

Karta: 8 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy na codzienny wysiłek z twojej strony. Niektóre postępy są spektakularne - skokowe i trwałe. Inne trzeba wypracowywać krok po kroku. Dbałość o pewne aspekty związku jest jak ścieranie kurzu. Nie można tego zaniechać, nawet jeśli powtarzalność niekiedy irytuje. W finansach wiele zyskasz, utrzymując teraz swoje sprawy w idealnym porządku. W zdrowiu uwaga na zęby.

Tarot na dziś dla Raka (30 stycznia 2024 r.)

Karta: 6 Mieczy

W kontaktach osobistych ktoś liczy, że zgodzisz się wybrać w podróż, dokonać w życiu drastycznych zmian. Może chodzić zarówno o fizyczną przeprowadzkę, jak i o wyrzeczenie się raz na zawsze pewnych nawyków czy znajomości. Jeśli masz dziecko lub je znasz, to trzeba będzie je obserwować bardzo uważnie. W finansach konieczne okaże się przetasowanie sił. W zdrowiu możliwy krótki pobyt w szpitalu.

Tarot na dziś dla Lwa (30 stycznia 2024 r.)

Karta: 8 Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zmęczy cię powierzchowność, blichtr wielkiego świata, cyrkonie i sztuczne złoto. Możesz trafić na osobę, która pomoże ci zrozumieć, kim chcesz zostać, jakie zalety pragniesz w sobie pielęgnować. Niektórzy wyłącznie w tym przeszkadzają i to też trzeba przyjąć do wiadomości. W finansach możliwa będzie dobra podpowiedź. W zdrowiu uwaga na problemy z płucami.



Tarot na dziś dla Panny (30 stycznia 2024 r.)

Karta: Eremita

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że oświetlisz mu drogę. Trudno być przewodnikiem, pionierem. Nie wszyscy zrozumieją twoje idee i potrzeby. Być może to właśnie przy Tobie ktoś wreszcie nauczy się być sobą. Ceną za to będzie jednak rozluźnienie więzi. Każdy musi w końcu odejść od swojego mistrza. W finansach możesz znaleźć zatrudnienie w szpitalu lub... klasztorze. W zdrowiu uwaga na artretyzm.

Tarot na dziś dla Wagi (30 stycznia 2024 r.)

Karta: 4 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że docenisz wartość stałości, a także... zatroszczysz się o fundusze. Pieniądze to istotny temat w każdym związku. Nawet jeśli wprowadzisz osobne konta, to pewne wydatki trzeba będzie przedyskutować. W finansach możesz podpisać stały kontrakt i zapewnić sobie skromne, ale stabilne źródło dochodu. Możliwa będzie też lokata w banku. W zdrowiu uwaga na zaparcia.



Tarot na dziś dla Skorpiona (30 stycznia 2024 r.)

Karta: 2 Denarów

W relacjach osobistych ktoś liczy na uczciwą wymianę z tobą, sprawne żonglowanie zobowiązaniami. Jeśli utrzymujesz więcej niż jeden dom, to trzeba ci będzie mocno się nagimnastykować, aby wszyscy byli zadowoleni. Mogą pojawić się sceny zazdrości i zarzuty o faworyzowanie. W finansach możesz teraz wiele spraw załatwić korespondencyjnie. W zdrowiu uważaj przede wszystkim na zawroty głowy.

Tarot na dziś dla Strzelca (30 stycznia 2024 r.)

Karta: As Buław

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zbierzesz się w sobie, a nadwyżki energii potraktujesz jako zachętę do działania. Nie wymyślaj sobie wymówek, że sytuacja cię przytłacza. Nawet jeśli nie jest łatwo, to masz silne oparcie w bliskich osobach, a przede wszystkim we własnej woli życia i rozwoju. W finansach to ostatnie spokojne chwile, zanim sprawy przyspieszą. W zdrowiu możliwa będzie ciąża. .

Tarot na dziś dla Koziorożca (30 stycznia 2024 r.)

Karta: As Kielichów

W relacjach prywatnych możesz przekonać się, że ktoś mocno o tobie myśli i pragnie wyłącznie twojego dobra. Nawet jeśli nie łączy was (już) namiętna miłość, to pozostaje serdeczność, sentyment, nadzieja, że w przyszłości wszystko będzie jak najlepiej. Doceń to. W finansach możesz otrzymać bezinteresowną pomoc, natchnioną radę, która cię uskrzydli. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na problemy z sercem.

Tarot na dziś dla Wodnika (30 stycznia 2024 r.)

Karta: 9 Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zachowasz się zgodnie z konwenansem. To nie czas na przekraczanie norm. Niepokorną jednostką można być tylko w odpowiednim towarzystwie. Każda społeczność to system naczyń połączonych. Nawet jeśli zrobisz coś na własne konto, możesz obciążyć też reputację swoich bliskich. W finansach odmiana okaże się dla ciebie zbawienna. W zdrowiu uwaga na żołądek.

Tarot na dziś dla Ryb (30 stycznia 2024 r.)

Karta: 7 Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że wybierzesz właśnie jego. Propozycje mogą okazać się liczne, jednak adoratorzy będą też zaskakująco niecierpliwi. Jakość powinna przeważać nad liczbą. Nie wszyscy pragną poważnego związku. Dla niektórych bycie z tobą to sposób na pochwalenie się, podbudowanie ego. W finansach potrzebna będzie trzeźwa decyzja. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na problemy z płucami.