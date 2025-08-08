Co warto wiedzieć o pełni 9 sierpnia?

Pełnia odbędzie się na osi Lew-Wodnik. To zderzenie indywidualnego głosu i zbiorowego oczekiwania. Księżyc w Wodniku patrzy chłodno, obserwuje z dystansu, szuka sensu tam, gdzie inni reagują emocją. Ale Słońce w Lwie - naprzeciwko - chce być widziane, chce uznania. Ich opozycja rozgrzewa napięcie między potrzebą ekspresji a społeczną akceptacją.

I jakby tego było mało, dokładnie tego samego dnia Mars ustawia się naprzeciw Saturna. To jak jazda z zaciągniętym hamulcem. Chcesz iść naprzód, ale coś cię trzyma. Kolejne godziny przynoszą też opozycję Marsa z Neptunem, które powoduje pewnego rodzaju mgłę. Nie wszystko jest takie, jakim się wydaje.

Księżyc kontaktuje się też z Merkurym i Słońcem - to może zaostrzyć sposób, w jaki mówimy lub reagujemy. Emocje będą buzować, a język będzie jak brzytwa.

Komu Zbożowy Księżyc nie będzie służył

Wodnik i Lew

To ich pełnia - i to dobitnie. W relacjach mogą nastąpić przełomy albo rozładowania, które wisiały w powietrzu od dłuższego czasu. Lew poczuje się zignorowany, Wodnik - niezrozumiany. Jeśli nie znajdą balansu między potrzebą niezależności a bliskością, może dojść do rozstań lub bardzo emocjonalnych spięć.

Byk i Skorpion

Znaki, które - choć nie na osi pełni - są wciągane w ten układ przez kwadratury. U Byka może pojawić się zderzenie pomiędzy tym, co bezpieczne, a tym, co konieczne. Skorpion poczuje niepokój w obszarze kontroli - a to jego czuły punkt.

Baran i Waga

Baran ma Marsa, czyli swojego władcę w trudnych konfiguracjach. Może czuć, że utknął, a energia, którą wkłada w pracę, nie przynosi efektu. Waga z kolei może zacząć się zastanawiać, czy warto ciągle balansować dla innych, skoro jej własna równowaga leży w gruzach.

Czego unikać? Co może pójść nie tak?

Przede wszystkim - pośpiechu. Decyzje podjęte w emocjach w okolicach nadchodzącej pełni mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Mars-Saturn to blokada, Mars-Neptun to iluzja. To nie są warunki do podejmowania zobowiązań, podpisywania umów czy angażowania się w konflikty. Lepiej przeczekać, przyjrzeć się sprawom i nabrać dystansu.

Niezależnie jednak od tego, jaki masz znak zodiaku, tego dnia warto zapytać siebie: czego już nie chcę? Czego się trzymam, bo boję się puścić? Ta pełnia nie odpowie za ciebie - ale zmusi, żeby zastanowić się nad odpowiedziami.

