Nie chodzi o to, by udawać, że wszystko jest w porządku, gdy nie jest. Ani o to, by tłumić emocje do momentu, aż wybuchniemy przy byle okazji. Złość - choć społecznie źle postrzegana - ma swoje uzasadnienie psychologiczne. Informuje nas, że dzieje się coś niezgodnego z naszymi wartościami lub potrzebami. Kluczem jest nie to, by jej nie odczuwać, ale by nauczyć się nią zarządzać. Psychoterapeutka Ewa Tyralik-Kulpa, autorka książki "Uwaga! Złość", pokazuje, jak to robić mądrze. Do jej wskazówek dokładamy też kilka inspiracji ze świata psychologii i neurobiologii.