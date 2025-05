Rak (21 czerwca - 22 lipca): Pełnia jako czas emocji i uzdrowienia

Dla kobiet spod znaku Raka najbliższa pełnia może otworzyć drzwi do emocji, które były długo tłumione lub ignorowane. Rak z natury jest opiekuńczy, czuły i często stawia potrzeby innych ponad swoje własne. Teraz jednak Księżyc - ich planetarny opiekun - będzie przypominać im o tym, co naprawdę czują.

To dobry moment, by przyjrzeć się swoim relacjom. Czy są prawdziwe? Czy dają wsparcie? A może przyszedł czas, żeby zakończyć coś, co już dawno przestało być dobre? Ta pełnia może przynieść łzy, ale nie będą one słabością - będą początkiem uzdrowienia.

Wskazówka: Zrób coś dla siebie. Nawet coś małego. Przemyśl, co zostawić, a co warto zabrać dalej ze sobą.

Panna (23 sierpnia - 22 września): Pełnia jako zaproszenie do większego luzu

Panny to mistrzynie planowania, organizacji i troski o szczegóły. Czasem jednak ta potrzeba kontroli potrafi odbierać radość z chwili. Nadchodząca pełnia może delikatnie potrząsnąć ich światem i powiedzieć: „Nie wszystko da się przewidzieć - i to w porządku”.

W tych dniach kobiety - Panny mogą odczuć wewnętrzną potrzebę zmiany, nawet jeśli nie do końca wiedzą, czego dokładnie szukają. To dobry czas, żeby odpuścić drobiazgi i skupić się na tym, co naprawdę ważne. Może to będzie impuls do zmiany pracy, podejścia do siebie lub relacji z bliskimi?

Wskazówka: Pozwól sobie na "nieidealność". Czasem największy spokój daje akceptacja tego, że nie wszystko musi być pod linijkę.

Skorpion (23 października - 21 listopada): Pełnia jako czas przełomów i decyzji

Dla kobiet spod znaku Skorpiona ta pełnia może być wyjątkowo intensywna. Skorpiony często noszą w sobie emocje, których nie pokazują światu. Są głębokie, lojalne, ale też potrafią być bezlitośnie szczere - przynajmniej wobec siebie. To właśnie ten wewnętrzny kompas może teraz zadziałać mocniej niż zwykle.

To może być czas konfrontacji z prawdą, której unikały. Może chodzić o uczucia, o relacje, o ważne decyzje. Niewykluczone, że coś się zakończy, ale tylko po to, by zrobić miejsce na coś nowego. Skorpion to znak transformacji, a pełnia tylko doda mu odwagi.

Wskazówka: Zaufaj intuicji. Nawet jeśli droga wydaje się niepewna, twoje przeczucia rzadko się mylą.

Kto jeszcze może poczuć wpływ pełni?

Nie tylko te trzy znaki mogą doświadczyć większych emocji. Dla Ryb to czas wrażliwości i inspiracji. Strzelec może zapragnąć więcej wolności, a Koziorożec poczuje potrzebę przewartościowania priorytetów. Pełnia działa na wszystkich, ale w różnym natężeniu. Jeśli czujesz się niespokojna, senna lub nadzwyczaj refleksyjna - to zupełnie normalne.

Magiczna pełnia już blisko! 123RF/PICSEL

Pełnia Księżyca nie wymaga od nas wielkich rytuałów. To raczej moment, w którym warto zwolnić i wsłuchać się w siebie. Zadać sobie kilka ważnych pytań.

Czego naprawdę teraz potrzebuję?

Co mnie męczy, a co daje siłę?

Czy coś powinno się zakończyć, żebym mogła ruszyć dalej?

Pełnia Księżyca to piękne przypomnienie, że każda z nas co jakiś czas potrzebuje zatrzymać się, pomyśleć, poczuć. Dla Raków to czas emocji, dla Panien - luzu, a dla Skorpionów - przełomów. Ale niezależnie od znaku zodiaku, każda z nas może w tych dniach odkryć coś ważnego. Wystarczy spojrzeć w niebo - i w siebie.

