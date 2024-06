Wśród nich znajdzie się jednak jeden szczęśliwiec, który już do końca roku ma zagwarantowaną pomyślność w miłości, sferze zawodowej oraz zdrowiu. A jest to... lew !

Lwy, które znalazły już swoje drugie połówki, do końca tego roku będą cieszyć się nieprzerwanym szczęściem bez spięć czy nieporozumień. Z kolei te osoby, które do tej pory nie znalazły partnera, już wkrótce spotkają go i wspólnie będą wieść chwile pełne pożądania i głębokiego uczucia. Szczególnie ważne w miłości będzie dla lwów lato, kiedy miłość rozkwitnie z podwójną siłą niczym najpiękniejszy kwiat i ten stan będzie utrzymywał się do najmroźniejszych zimowych dni.