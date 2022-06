Truskawkowy Księżyc - czerwcowa pełnia negatywnie wpłynie na trzy znaki zodiaku

Truskawkowy Księżyc - skąd taka nazwa?

Wbrew oczywistym skojarzeniom, nie chodzi o czerwony kolor księżyca. Określenie "truskawkowy" nawiązuje po prostu do pory roku, w której to właśnie w tym czasie mamy sezon na truskawki. Takiej nazwy używali już rdzenni mieszkańcy terenów USA. Ciekawostka: czerwcowa pełnia nazywana też była Księżycem Znoszącym Jaja, ponieważ to również sezon na składanie jaj przez ptaki.

Truskawkowy Księżyc - co nam przyniesie czerwcowa pełnia?

Truskawkowy Księżyc pozytywnie wpływa na samopoczucie - dodaje energii i zachęca do korzystania z uroków życia. Jest to idealny czas na spotkania ze znajomymi oraz realizację odkładanych do tej pory planów.



Pełnia Truskawkowego Księżyca poprawi nasze życie towarzyskie i zaangażuje nas w sprawy naszej społeczności. Poczujemy też silną potrzebę poszerzenia horyzontów. Energia, płynąca z tej pełni, zainspiruje nas do patrzenia na świat przez, nomen omen, różowe okulary, poczujemy falę optymizmu i moc sięgania gwiazd.

Żeby jednak nie było tak idealnie, będą też momenty, kiedy nasz osąd będzie nieco zaburzony, zaciemniony. Warto być czujnym i uważać, żeby czegoś nie przegapić, czy nie zaprzepaścić jakiejś szansy.

Zdjęcie Pełnia Księżyca / Dylan Sauerwein / Unsplash

Trzy znaki zodiaku odczują Truskawkowy Księżyc najmocniej

W astrologii pełnie księżyca to czas doprowadzania spraw do finału. Jest to okres wysokiej energii, intensywności i nadwrażliwości na emocje. Może wydawać się chaotyczny, ale jest doskonałym na domykanie spraw, finalizowanie projektów czy manifestowanie swoich marzeń.

Czerwcowa pełnia księżyca przeniesie nas we wpływy brutalnie szczerego Strzelca, będzie inspirować do podejmowania ryzyka i odkrywania nowych rzeczy. Dla trzech znaków zodiaku będzie mocnym komunikatem, że czas wyjść ze strefy komfortu.

BYK

Zapnij pasy, Byku, księżyc w pełni będzie dla ciebie bardziej skalisty niż kulisty. Wymusi na tobie głównie konieczność pewnych decyzji w kwestii finansów. Aby uniknąć wpadek, przejrzyj swój budżet i wprowadź zmiany. Ureguluj długi, sprzedaj aktywa lub połącz finanse z partnerem - wg własnego uznania. Już na początku czerwca poświęciłeś czas na analizę swojej życiowej sytuacji, przemyślałeś kolejny ruch, nauczyłeś się ufać intuicji. Zapamiętaj wszystkie wnioski, jakie wyciągnąłeś, przydadzą ci się w trudnych sytuacjach w przyszłości.

RAK

Przekonasz się, Raku, że to świetny czas, żeby zwolnić i zastanowić się nad swoim samopoczuciem. Masz wrażenie, że twoja codzienność jest nudna i monotonna? Energia Strzela, którego wpływy właśnie zaczynamy odczuwać, może urozmaicić twoje życie, zainspirować się do próbowania nowych rzeczy i przeprowadzania zmian w codziennej rutynie. To czas kresu niektórych przyjaźni, ale też starych urazów. Popatrz w przyszłość, pomyśl, co jeszcze przed tobą i zacznij planować nadchodzące miesiące.

SKORPION

Pełnia wstrząśnie nieco twoim poczuciem bezpieczeństwa. Niepokój i niepewność - te uczucia zdominują twoje myśli. Energia Strzelca może uderzyć w twoje wrażliwe miejsce, ale tylko cię to wzmocni. Na jaw mogą wyjść jakieś tajemnice. Jeśli masz taką potrzebę, wyłącz się na kilka dni, spróbuj zregenerować.

Zdjęcie Astrolodzy twierdzą, że data urodzenia może rzutować na całe nasze życie... / 123RF/PICSEL



