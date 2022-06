Znaki zodiaku i ich żywioły

Dwanaście znaków zodiaku pogrupowanych jest według czterech podstawowych żywiołów, bez których życie na ziemi byłoby niemożliwe. Należą do nich: Ziemia, Woda. Ogień i Powietrze. W każdej z tych grup znajdują się trzy znaki zodiaku, połączone ze sobą wspólnymi cechami:

Znaki żywiołu Ziemi to Byk, Panna i Koziorożec.

Znaki żywiołu Wody to Rak, Skorpion i Ryby.

Znaki żywiołu Ognia to Baran, Lew i Strzelec.

Znaki żywiołu Powietrza to Bliźnięta, Waga oraz Wodnik.

Wszystkie te znaki łączą w grupach specyficzne cechy charakteru, wady i zalety. Jedną z najciekawszych grup jest na pewno ta, którą rządzi nieprzewidywalny żywioł ognia.

Ogniste znaki zodiaku: Cechy

Horoskop od wróżki Moniki dla wszystkich znaków zodiaku na 10-12 czerwca Jak sama nazwa wskazuje znaki żywiołu Ognia są gorące, łatwo się zapalają, a pozbawione kontroli mogą nawet spłonąć! Rządzi nimi ogień, który może sprawić wiele dobrego - ogrzać i dać poczucie bezpieczeństwa, ale jednocześnie jest groźny i nieprzewidywalny, skłonny do poczynienia ogromnych szkód.

Ogniste znaki zodiaku są indywidualistami, których charakteryzuje ogromna siła życiowa, optymizm i pewność siebie. Są aktywni i entuzjastycznie nastawieni do życia i, jak ogień, nigdy nie stoją w miejscu. Znaki żywiołu Ognia lubią się rozwijać, wciąż uczą się nowych rzeczy, są żywotne i ekstrawertyczne. Barany, Lwy i Strzelce uwielbiają zwracać na siebie uwagę, więc bardzo często wybierają w życiu zawody i zajęcia, które pozwalają być im wciąż na świeczniku. Są namiętne i obdarzone sporą intuicją, chętnie przejmują także inicjatywę.

Ogniste znaki zodiaku: Wady

Ogniste znaki zodiaku mają mnóstwo zalet, ale nie brakuje im także wad, które sprawiają, że nie każdy jest w stanie z nimi wytrzymać i dotrzymać im kroku. Znaki żywiołu Ognia są niezwykle pewne siebie i mają mocne poczucie własnej wartości. Często idzie jednak za tym przekonanie, że tylko one mają rację i są nieomylne - ciężko jest je przekonać do zmiany stanowiska.

Ogniste znaki zodiaku są uparte, kapryśne, ale często także niestabilne emocjonalnie i zmienne. Jak ogień - potrafią bardzo szybko zapłonąć i mieć niszczycielski wpływ na otoczenie.

W grupie ognistych znaków zodiaku znajdują się Baran, Lew i Strzelec. Co je ze sobą łączy?

Baran to pierwszy ze znaków zodiaku i właśnie dlatego nazywany jest często symbolem nowego początku. Jest bardzo silny i pewny siebie, ale także uparty - ma swoje zdanie, które rzadko zmienia i ciężko mu pójść na kompromis.

Baran jest odważny i aktywny, kocha wyzwania, przygody i nie znosi stagnacji. Ma spory temperament, jest emocjonalny i ekstrawertyczny, porywczy i niezależny. Bywa też skłonny do ekstremalnych reakcji. Baran nie znosi rutyny i ciężko mu wytrzymać dłużej w jednym miejscu - jego życie jest często prawdziwym pasmem przygód.

Lew to pozytywnie nastawiony do świata, radosny znak zodiaku, który uwielbia wręcz być w centrum uwagi. Lew łaknie komplementów i pragnie być podziwiany, zazwyczaj więc jest w swoim kręgu towarzyskim największą gwiazdą. Jest aktywny, szczery i ma spore poczucie humoru, które zjednuje mu przyjaciół.

Lew nie jest oczywiście pozbawiony wad - jego pewność i zadowolenie z siebie, a także przekonanie o własnej nieomylności sprawia, że czasem staje się opryskliwym krytykantem i ciężko z nim wytrzymać. Bywa apodyktyczny, egoistyczny i próżny, ale mimo to zazwyczaj powszechnie szanowany i ceniony przez otoczenie.

Strzelec

Strzelec to najbardziej radosny i optymistycznie nastawiony do życia znak zodiaku. Chętnie podróżuje, poznaje nowych ludzi, stawia sobie wyzwania i nie znosi rutyny. Strzelca wyróżnia także ogromna pogoda ducha, dzięki której ludzie lgną do niego dosłownie jak pszczoły do miodu.

Strzelec prowadzi bardzo bujne życie towarzyskie, lubi spotkania z przyjaciółmi, spontaniczne wyjazdy i jest zawsze spragniony przygód. Ma wiele zainteresowań, ale gdy już skupi się na jednej pasji, potrafi oddać się jej bez reszty i odnieść spektakularny sukces. Ten znak jest bardzo tolerancyjny, liberalny i ma otwarty umysł.



