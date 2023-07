Spis treści: 01 Wodnik

02 Lew

03 Strzelec

Najbardziej zmysłowe znaki spośród wszystkich znaków zodiaku?

Mają w sobie magnetyczny urok, który przyciąga innych. Oczywiście każdy ze znaków ma oryginalne i charakterystyczne cechy, dzięki którym wyróżnia się na tle innych. Wśród dwunastu z nich można wyróżnić trzy, które cechuje szczególny urok osobisty. Wprost trudno im się oprzeć!

Wodnik

Zdjęcie Zodiakalnemu Wodnikowi z pewnością trudno się oprzeć / 123RF/PICSEL

Są w swoim żywiole, gdy znajdują się w centrum uwagi. Naprawdę trudno przejść obok nich obojętnie - zodiakalne Wodniki bywają fascynujące do tego stopnia, że trudno o nich zapomnieć. Przyciągają wzrok, a dyskusja z nimi może być naprawdę pasjonująca. Do tego dochodzi również to, że są w tym wszystkim bardzo zmysłowe i pełne pasji. Niezwykła energia, bijące od nich ciepło i zaangażowanie sprawiają, że z pewnością trudno o nich zapomnieć.

Znane Wodniczki: Shakira, Jennifer Aniston, Doda, Emma Roberts

Lew

Zdjęcie Zodiakalne Lwy uchodzą za jedne z najbardziej zmysłowych znaków zodiaku / 123RF/PICSEL

W gronie najbardziej zmysłowych znaków zodiaku nie mogło zabraknąć Lwa. Drapieżny charakter, tajemnicze "to coś", co przyciąga niczym magnes, niezwykły temperament, zaangażowanie, odwaga i entuzjazm sprawiają, że Lwu nie można odmówić oryginalności. Innych przyciąga również ich zmysłowość i to, że bycie czarującym mają wpisane w swoje DNA. Kochają flirtować, czerpać z życia ile się da, a do wszystkiego podchodzą "z pazurem". Znajomości z zodiakalną Lwicą czy Lwem nie da się wymazać z pamięci.

Znane Lwice: Dua Lipa, Kylie Jenner, Madonna, Jennifer Lopez, Sandra Bullock

Strzelec

Zdjęcie Niektóre znaki zodiaku uchodzą za najbardziej zmysłowe / 123RF/PICSEL

Znak, który wprost potrafi znokautować swoją zmysłowością? Strzelec. Naturalny wdzięk, urok osobisty i tajemniczość sprawiają, że zodiakalne Strzelce przyciągają do siebie innych niczym magnes. Wydają się delikatne i wrażliwe, ale niech pozory was nie zmylą! Drzemią w nich pokłady ognia, dzięki czemu nie muszą zbytnio się starać, aby zatrzymać przy sobie innych. Dlatego też nie bez powodu znajdują się w gronie najbardziej zmysłowych znaków zodiaku.

Znane Strzelce: Taylor Swift, Miley Cyrus, Scarlett Johansson, Hailey Bieber

***