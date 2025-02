Emocje, energia i stabilizacja. Co przyniosą nam trzy trygony?

Ciała niebieskie przyjmują różne pozycje względem siebie na nieboskłonie i w astrologii ma to swoje wyjątkowe znaczenie. Tworzą trygony, ingresy, koniunkcje, czy opozycje i wszystko to według ezoterycznej wiedzy, ma wpływać na nas i na nasze samopoczucie.

Poczynając od harmonijnego aspektu Księżyca i Marsa czeka nas tego dnia... przypływ energii. To ułożenie daje dużą motywację do realizacji celów. To czas na podejmowanie śmiałych kroków, działanie zgodnie z intuicją i przełamywanie stagnacji. Emocje mogą być silniejsze, ale jednocześnie dobrze ukierunkowane na osiąganie sukcesu.