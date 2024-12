Trzy znaki zodiaku, które muszą uważać na żołądek w święta

W tym roku nadmiar świątecznych obowiązków przytłoczy Byka. Gdy już wreszcie zasiądzie przy świątecznym stole, będzie zmęczony, pozbawiony energii i głodny. By poprawić sobie humor, dosłownie "rzuci się" na świąteczne przysmaki, co w krótkim czasie odbije się na stanie jego żołądka.

Świąteczne przygotowania mocno "wyeksploatowały" także zodiakalnego Lwa. Lew, który podchodzi do świąt bardzo ambitnie i nie wie co to umiar, rozpoczął prace już kilka dni temu i wciąż pozostaje w świątecznej gorączce. Jeśli nie przygotował się właściwie do takiego wysiłku, może liczyć na spory spadek odporności, a stąd już prosta droga do choroby.