Do najsilniejszych znaków zodiaku kobiet należy także Koziorożec. Jego moc objawia się przede wszystki m w sferze zawodowej . Te kobiety zawsze twardo stąpają po ziemi i nie ulegają emocjom. Nawet największe zawirowania życiowe czy nieoczekiwane sytuacje nie są w stanie na nie wpłynąć. Wykazują bardzo silną ambicję i samodyscyplinę w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

Kobiety urodzone pod znakiem Raka charakteryzują się ogromną siłą, która przekłada się na ich życie codzienne. Przez to ich siła może nie być widoczna od razu, ale gdy się ją lepiej pozna, to zauważa się różnicę. Kobiety Rak tak naprawdę potrafią nieść na barkach cały swój dom. Potrafią dbać o każdy szczegół - ciepłą atmosferę, pyszny obiad, czystość na błysk. Do tego zadbają zawsze o swoich bliskich, nawet jeśli będą to robić własnym kosztem.