Byk

Byk musi być gotowy na to, że jego kariera zawodowa będzie przebiegać w tym roku dość nietypowo - sporo spraw mocno się skomplikuje, co zestresuje Byka i sprawi, że straci on na chwilę grunt pod nogami. Co gorsza, będzie on narażony na ciągłe zmiany i nagłe skoki adrenaliny, a gdy już będzie myślał, że znalazł rozwiązanie, z innej strony wyłoni się kolejny problem.

Wszechświat ma jednak dla Byka plan - wszystkie te trudne, stresujące wydarzenia prowadzą go do momentu, w którym zerwie on z tym, co go męczy i od dawna utrudnia mu życie. Może zmieni w końcu pracę lub zacznie spełniać swoje marzenia i odzyska wolność?

Rak

Sprawdź, co wydarzy się 1 stycznia - horoskop dla każdego znaku zodiaku Ten rok nie będzie dla Raka łatwy, szczególnie w pracy, w której będzie musiał się liczyć z wieloma problemami. Trudności będą się piętrzyć i pojawiać nie wiadomo skąd - będzie to dla Raka źródłem wielu stresów.

Z upływem kolejnych miesięcy sytuacja będzie się jednak poprawiać i w połowie roku Rakowi uda się wreszcie zrealizować część swoich planów. Pod jednym jednak warunkiem - musi on zachować dyscyplinę! Tylko wtedy będzie mógł liczyć na sukces.

W 2023 roku Rak musi działać w sposób rozsądny, ostrożny i przemyślany.

Koziorożec

Rok 2023 nie będzie łatwy także dla Koziorożca, szczególnie w pracy. Koziorożec jest bardzo ambitny, chce coraz więcej zarabiać, co może doprowadzić go na skraj wyczerpania.

Koziorożec mocno angażuje się w swoją pracę - siedzi do późna w biurze, zgłasza się do wszystkich projektów, co często kończy się dla niego problemami zdrowotnymi. W 2023 roku nie będzie inaczej - Koziorożec będzie pracował do utraty sił, walczył o prestiż i lepsze zarobki i wspinał się po szczeblach kariery.

Pod koniec roku uda mu się jednak osiągnąć cel - w grudniu będzie mógł odpocząć i zająć się... swoim zszarganym zdrowiem.

