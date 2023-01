Spis treści: 01 Horoskop tygodniowy na 2-8 stycznia 2023 - BARAN

02 Horoskop tygodniowy na 2-8 stycznia 2023 - BYK

03 Horoskop tygodniowy na 2-8 stycznia 2023 - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop tygodniowy na 2-8 stycznia 2023 - RAK

05 Horoskop tygodniowy na 2-8 stycznia 2023 - LEW

06 Horoskop tygodniowy na 2-8 stycznia 2023 - PANNA

07 Horoskop tygodniowy na 2-8 stycznia 2023 - WAGA

08 Horoskop tygodniowy na 2-8 stycznia 2023 - SKORPION

09 Horoskop tygodniowy na 2-8 stycznia 2023 - STRZELEC

10 Horoskop tygodniowy na 2-8 stycznia 2023 - KOZIOROŻEC

11 Horoskop tygodniowy na 2-8 stycznia 2023 - WODNIK

12 Horoskop tygodniowy na 2-8 stycznia 2023 - RYBY

Horoskop tygodniowy na 2-8 stycznia 2023 - BARAN

W tym tygodniu zaprosisz radość do swego życia. W pracy będziesz bardzo aktywny i wciśniesz się w każdą szczelinę, czyniąc swoje życie zawodowe atrakcyjniejszym. Zajęte Barany będą starały się zawładnąć przestrzenią partnera, co oczywiście wywoła drobne konflikty. Wolne zaś będą miały wysokie aspiracje, niestety powinny mierzyć bardziej siły na zamiary, jeśli chcą być w związku.

Horoskop tygodniowy na 2-8 stycznia 2023 - BYK

W tym tygodniu przeżywać będziesz trudne momenty. W pracy twoja pozycja zawiśnie na włosku, a ty zastanawiał się będziesz, w jakim kierunku potoczy się twoja kariera. Zajęte Byki będą szukały oparcia w partnerze, w chwilach, gdy właśnie przeżywają trudne momenty. Wolne zaś pomylą się co do pewnej osoby, jednak odrzucenia jej nie da się już cofnąć. W weekend będzie szansa na przyjemny wypad na narty.

Horoskop tygodniowy na 2-8 stycznia 2023 - BLIŹNIĘTA

Aura tego tygodnia obudzi w tobie poczucie estetyki. W pacy będziesz miał potrzebę otaczania się tym, co piękne, a to zaowocuje uprzątnięciem miejsca wokół siebie i pozbyciem się bałaganu w dokumentach. Zajęte Bliźnięta będą starały się, by ich związek był intensywniejszy niż do tej pory. Wolne zaś pozwolą osobie z przeszłości wrócić do ich życia. Obyś tego nie żałował!

Horoskop tygodniowy na 2-8 stycznia 2023 - RAK

Aura tego tygodnia przyniesie zadowolenie z życia. W pracy wszystko ci się będzie wiodło zgodnie z twoimi oczekiwaniami, a ty będziesz realizował to, co sobie zaplanowałeś. Zajęte Raki będą przeżywać swoje szczęście, a partner będzie inspirował je do dalszego działania. Wolne zaś zmienią swoje podejście do życia miłosnego, jednak będą musiały pod koniec tygodnia skonfrontować się z przeszłością.

Horoskop tygodniowy na 2-8 stycznia 2023 - LEW

W tym tygodniu towarzyszyć ci będą niespełnione nadzieje. W pracy oczekiwałeś poparcia po osobie wpływowej, która jednak odwróciła się od ciebie w najmniej oczekiwanym momencie. Zajęte Lwy wydadzą błędne opinie o swoim partnerze, a tym samym popsują ciepłą atmosferę między nimi. Wolne zaś mają słabe zrozumienie swojej psychiki, co oczywiście wiąże się z tym, że wejdą po raz kolejny w niezadowalającą relację miłosną.

Horoskop tygodniowy na 2-8 stycznia 2023 - PANNA

Odwrócony Król karo. To nie będzie łatwy tydzień. W pracy wszystko będzie wolno ci szło, a komunikacja z innymi będzie niezwykle utrudniona. Zajęte Panny będą starały się wzmocnić swoją relację, niestety będą to działania jednostronne. Wolne zaś będą miały problem, by radzić sobie ze swoją samotnością, bo pustka wokół nich będzie dawać znać o sobie coraz mocniej. W piątek pojawi się szansa krótkiego wyjazdu.

Horoskop tygodniowy na 2-8 stycznia 2023 - WAGA

W tym tygodniu będziesz realizował swoje wcześniejsze postanowienia. W pracy okażesz się twórczy, a inspiracją dla ciebie stanie się ktoś nowy, kto dopiero rozpoczął zatrudnienie w twojej firmie. Zajęte Wagi postanowią spędzić z partnerem więcej czasu, bo ostatnio zrobiło się przyjemnie. Wolne zaś będą intensywnie brały udział w imprezach, szczególnie tych artystycznych.

Horoskop tygodniowy na 2-8 stycznia 2023 - SKORPION

W tym tygodniu będziesz realizował wyznaczone przez siebie cele. W pracy usuniesz to, co zbędne, by oczyścić pole działania, na którym będziesz tworzył coś nowego. Skorpiony będące w stałych relacjach będą wymagały uczciwości ze strony partnera, bo w ostatnim czasie trudno jest im zaufać. Wolne zaś mogą liczyć na to, że przyjaźń między dwoma osobami zmieni się w miłość.

Horoskop tygodniowy na 2-8 stycznia 2023 - STRZELEC

Zimowa aura przyniesie dobrą energię w sprawach zawodowych. W pracy zdobędziesz informacje, które pomogą ci ruszyć twoją karierą do przodu. Zajęte Strzelce będą niezadowolone ze swojej obecnej relacji i, mimo że starają się zrozumieć partnera, to im to słabo wychodzi. Wolne zaś będą miały niechęć do adoratorów, którzy są aktualnie w ich otoczeniu. W weekend zaplanuj sobie kreatywny wyjazd.

Horoskop tygodniowy na 2-8 stycznia 2023 - KOZIOROŻEC

Już od samego poniedziałku skupisz się na rozwijaniu swojej kariery. W pracy podejmiesz się nowych wyzwań, które zagwarantują ci wyższy poziom. Zajęte Koziorożce będą czuły we własnym związku wewnętrzną pustkę, ale całe szczęście jest to stan przejściowy. Wolne zaś zwiążą się z kimś tylko dlatego, by zaspokoić swoje potrzeby na poziomie fizycznym. W weekend uda się wyjazd w góry.

Horoskop tygodniowy na 2-8 stycznia 2023 - WODNIK

Styczniowa aura sprawi, że dostrzeżesz piękno w życiu codziennym. W pracy poświęcisz więcej czasu na rozwój i zdobycie dodatkowej wiedzy. Zajęte Wodniki będą starały się tworzyć relacje w taki sposób, by stać się dla partnera inspiracją lub odwrotnie. Wolne zaś w sposób nietypowy zbliżą się do osoby, która od dawna im się podoba. W weekend czeka cię udany wyjazd.

Horoskop tygodniowy na 2-8 stycznia 2023 - RYBY

W tym tygodniu skoncentrujesz się na sprawach domu. W pracy nie czekają cię żadne nowe wyzwania, poza tym, że będziesz miał możliwość skorzystania z lukratywnego szkolenia. Zajęte Ryby będą musiały dokonać rozliczeń ze złymi wpływami z przeszłości i skupić się na teraźniejszości inaczej ich relacja po prostu się rozleci. Wolne zaś zanim się z kimś zwiążą, powinny poznać prawdziwe intencje tej osoby.

