Wakacje nie były łatwym okresem dla Baranów. Chaos i problemy wydawały się je otaczać. Na szczęście nadszedł koniec tego trudnego dla nich czasu, a na horyzoncie pojawiła się nowa nadzieja. Już pod koniec sierpnia Barany odczują, że energia wokół nich się zmienia, a w ich życiu panuje coraz większy spokój. Atmosferę szczęścia i dobrobytu podsyci dodatkowo zastrzyk gotówki, którego Barany mogą oczekiwać we wrześniu. Ich entuzjazm oraz ciężka praca wreszcie zostaną wynagrodzone. Może się okazać, że dostaną nową pracę, szef da im podwyżkę lub wrócą do nich pieniądze wydane w przeszłości. Mogą spokojnie cieszyć się końcówką wakacji i ostatnimi dniami lata.

Sezon Lwa już się skończył, a osoby spod tego znaku zodiaku mogą czuć się wymęczone. Wakacje sprzyjały częstym imprezom oraz spotkaniom z bliskimi i znajomymi. Budżet Lwów mógł na tym nieźle ucierpieć. Na szczęście wrzesień będzie dla nich dobrym miesiącem, szczególnie pod względem pieniężnym . Okazuje się, że po miesiącach odpoczynku i relaksu Lwy wreszcie wezmą się do roboty. Nie będą musiały skupiać się na sprawach finansowych, bo wszystko będzie szło po ich myśli. Wystarczy, że będą skoncentrowane na pracy, a sukces będzie im pisany. Pierwsze jego owoce będą mogły zobaczyć już we wrześniu. Ważna jest jednak zmiana. Osoby spod tego znaku muszą zrozumieć, że to koniec leniuchowania, a początek nowego rozdziału .

Koziorożce z natury są dość pesymistyczne. Wakacje dla nich nie były czasem na odpoczynek, a raczej na ciężką pracę. Pomimo pięknej pogody, osoby spod tego znaku przeznaczyły te miesiące na działanie. Wykonały kawał dobrej roboty, a wrzesień będzie na to tylko dowodem. Gotówka, na którą będą mogły liczyć Koziorożce, została osiągnięta przez wysiłek, dyscyplinę i konsekwencję, która charakterystyczna jest dla osób spod tego znaku. Nic dziwnego, że już niedługo czeka ich uśmiech losu. To dobra wiadomość, która oznacza, że ostatnie ciepłe dni Koziorożce mogą spędzić na odpoczynku. Wszystko, co do tej pory zrobiły, opłaci im się na różne sposoby. Jedynym warunkiem jest to, że Koziorożce nie mogą wątpić w swój rychły sukces.