Spis treści: 01 Portfel — wokół niego koncentruje się finansowa energia

02 Pusty portfel to kiepski pomysł

03 Co włożyć do portfela na szczęście?

04 Jaka cyfra sprzyja finansom?

05 Tego nie rób, jeśli chcesz cieszyć się dostatkiem

Portfel — wokół niego koncentruje się finansowa energia

Choć wielu transakcji dokonujemy przez internet, a płatności kartą są powszechne, portfele nadal nie wychodzą z użycia. Trzeba wiedzieć, że związanych jest z nim sporo przesądów, dotyczących przyciągania pieniędzy, a także przestrzegających przed nadmiernym odpływem gotówki. Nawet jeśli sami podchodzimy do nich z lekką dozą sceptycyzmu, warto się z nimi zapoznać, jeśli planujemy podarować portfel jako prezent dla bliskiej osoby. Kto wie, dla niej mogą mieć niebagatelne znaczenie.

Zdjęcie Jak przyciągnąć powodzenie w finansach? Zwróć uwagę na portfel / 123RF/PICSEL

Pusty portfel to kiepski pomysł

Poszukując idealnego prezentu, kierujemy się funkcjonalnością, kolorem czy rozmiarem portfela. Udało się znaleźć model spełniający wszystkie oczekiwania? Przed zapakowaniem go w papier ozdobny i zawiązaniem kokardy, włóżmy do niego niewielką kwotę, choćby symboliczny grosz. Podarowanie pustego portfela może bowiem skutkować problemami finansowymi. Tego bliskim nie życzymy, więc lepiej dmuchać na zimne.

Co włożyć do portfela na szczęście?

Wykorzystajmy zbliżające się święta Bożego Narodzenia, by zdobyć amulet przyciągający bogactwo. Co ma do tego wigilijna kolacja? Według znanego przesądu łuska karpia, który został podany na świątecznym stole, to magnes na gotówkę, a jednocześnie tarcza ochronna przed kradzieżą.

Mniej znanym zwyczajem jest umieszczanie w portfelu liścia laurowego lub bazylii. Aromatyczne przyprawy mają moc przyciągania pieniędzy. Biorąc pod uwagę, że mamy do nich swobodny dostęp we własnych kuchniach, czemu nie spróbować?

Kolejnym sposobem na powodzenie w finansach jest włożenie do portfela małego lusterka. Niektórzy wierzą, że to prosty sposób na podwojenie kwoty znajdującej się w portmonetce dzięki działaniu lustrzanego odbicia.

Jaka cyfra sprzyja finansom?

Okazuje się, że grosz na szczęście nie jest jedynym nominałem, który może pomóc w powiększeniu majątku. Szczególną zdolność przyciągania pieniędzy przypisuje się cyfrze 8. Zawsze miejmy w portfelu banknot, w którego numerze seryjnym widnieje jak najwięcej ósemek.

Ofiarowując komuś portfel w prezencie, też zadbajmy o jej finanse. Zamiast symbolicznego grosza możemy umieścić w przegródce na drobne 8 złotych, by dopomóc szczęściu i przypływowi gotówki.

Zdjęcie Nie dopuszczaj do pustki w portfelu / 123RF/PICSEL

Tego nie rób, jeśli chcesz cieszyć się dostatkiem

W tradycyjnych zwierzeniach znajdziemy również informacje na temat tego, co odpycha pieniądze. Przede wszystkim nigdy nie należy dopuszczać do całkowitego opróżnienia portfela. Niech zawsze znajduje się w nim drobna kwota. Zupełna pustka w portmonetce jest trudna do wypełnienia! Nie przechowuj w niej jednak paragonów i nieaktywnych kart. Blokują przypływ kolejnych sum.

Trzeba przyjrzeć się również stanowi akcesorium. Jeśli portfel jest brudny, zniszczony, dziurawy — pieniądze nie będą się nas trzymać. W tym momencie warto wymienić go na nowy. Wiele osób trzyma się zasady zakazującej kładzenia torebki lub plecaka z portfelem na podłodze. W ten sposób otwieramy symboliczną bramę, przez które pieniądze uciekają, gdzie pieprz rośnie.

