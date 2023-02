Tylko 119 dziewczynek dostało tak na imię w 2022 roku. Spływa na nie "królewska świetność"

Co oznacza imię Justyna?

Imię Justyna jest damskim odpowiednikiem imienia Justyn. Pochodzi z języka łacińskiego, od słowa iustus. W dosłownym tłumaczeniu oznacza sprawiedliwa. Sprawiedliwość to cnota najbardziej ceniona u władców. Wraz z imieniem na dziewczynki spływa królewska świetność.

Czy Justyna to imię popularne w Polsce?

Imię Justyna nie jest zbyt popularne w Polsce. W 2022 roku tylko 119 dziewczynek otrzymało to imię. Najwięcej Justyn urodziło się w województwie małopolskim, aż 24. Najmniej urodziło się w zachodniopomorskim — tylko 3 dziewczynki. W całej Polsce jest 216 865 Justyn. To stan na 31 stycznia 2023 roku. To 32. imię pod względem popularności w Polsce.

Zdjęcie "Justyna" to imię dla prawdziwych księżniczek, które nie boją się zmian i śmiało napierają do przodu / 123RF/PICSEL

Jakie są cechy charakteru Justyny?

Justynę wyróżnia od małego poczucie wyjątkowości. Zwykle cechuje się wysokim mniemaniem o sobie. Przez to nie lubi podporządkowywać się regułom. Często szuka wyjątków i liczy na specjalne traktowanie. Justyny to z reguły indywidualistki. Nie są osobami rodzinnymi. Lubią rzeczy rzadkie i egzotyczne. Życie postrzegają jako przygodę. Lubią podróże, często zmieniają pracę i miejsce zamieszkania. Zmiana to ich drugie imię. Celem w życiu Justyna nie jest kariera ani pieniądze. To kobiety, którym zależy na życiu zgodnym ze swoimi ideałami. Dobrze czują się we własnej skórze, a bycie sobą jest dla nich najważniejsze.

Justyny to numerologiczne trójki. Cechują się siłą i pewnością siebie. Ludzie im ufają i darzą je szacunkiem. To osoby, które wyróżniają się na tle otoczenie i nie godzą się na zwyczajność. Liczba trzy przyciąga także powodzenie. Justyny mogą liczyć w swoim życiu na szczęście.

Zdjęcie W 2022 roku imię "Justyna" nadano tylko 119 razy / 123RF/PICSEL

Kiedy są imieniny Justyny?

Najczęściej imieniny Justyny obchodzone są 7 października. Można je także świętować 12 marca, 14 kwietnia, 28 maja, 16 czerwca, 1 sierpnia, 17 września, 30 listopada.

Zdrobnienia od imienia Justyna

Najpopularniejsze zdrobnienia od imienia Justyna to:

Justynka

Justa

Justysia

Justeczka

Justyśka

Justynia

Justunia

Justka

Justi

Dżastka

W innych językach odpowiedniki imienia Justyna to Justine, Iustina. Jocelyne, Giusina, Ustinja.

Zdjęcie Imię Justyna wiąże się z pozytywnymi wibracjami i ich wpływem na całe życie / 123RF/PICSEL

Sławne Justyny

Sławne osoby o tym imieniu to:

aktorka Justyna Bartoszewicz

piosenkarka Justyna Steczkowska

biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk

biegaczka Justyna Bąk

aktorka Justyna Kulczycka

