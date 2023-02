Znaczenie imienia Emilia jest wyjątkowe. Te kobiety przyciągają jak magnes

Imię Emilia w Polsce nadawane jest od XV wieku i pomimo upływu lat rodzice do dziś chętnie nadają je swoim córkom w urzędzie. Taki stan rzeczy na pewno nie jest kwestią przypadku. Za popularność imienia Emilia opowiada łatwa zarówno jego łatwa wymowa, jak i wyjątkowe znaczenie.

Jakie są kobiety, które tak się nazywają? Kiedy Emilie obchodzą imieniny i jak można zdrabniać imię Emilia tak, by nie urazić kobiety, która go nosi? Te i inne ciekawostki znajdziecie poniżej.

Popularność imienia Emilia wśród rodziców. Wciąż jest w czołówce

StatystykI GUS z rejestru PESEL wskazują, że na dzień 24.01.2022 imię Emilia w Polsce zajmowało 45 miejsce pod względem popularności. To imię wciąż jest bardzo modne wśród dziewczynek, ponieważ zajmuje 12 miejsce wśród najczęściej wybieranych imion dla dziewczynek w latach 2019-2022.

Reklama

Zdjęcie Popularność imienia Emilia w latach 2000-2022. Źródło: jakieimię.pl / materiał zewnętrzny

Sprawdź: Z naczenie imienia Zofia. Ile Zofii rodzi się w Polsce?

Zdrobnienia imienia Emilia. Są krótkie i bardzo urocze

Oczywiście wyróżniamy wiele zdrobnień imienia Emilia z Emilką na czele. Nie da się jednak ukryć, że wśród popularnych znajdziemy dużo więcej uroczych określeń. Będą to m.in.:

Emi

Em

Emka

Emila

Emusia

Milka

Milusia

Mimi

Imieniny Emilii. Kiedy najlepiej złożyć życzenia?

Emilie obchodzą swe imieniny kilkukrotnie w ciągu roku kalendarzowego. Daty, które warto zapisać sobie, aby nie zapomnieć, złożyć życzeń jubilatce to: 23.05, 05.06, 24.06, 30.06, 19.08, 24.08 i 24.11. Najpopularniejszy termin wypada w maju.

Zdjęcie Kiedy złożyć życzenia Emilii? Terminów jest kilka / 123RF/PICSEL

Przeczytaj: Luna. Nietypowe imię dla dziewczynek robi furorę za granicą

Pochodzenie imienia Emilia i znaczenie religijne

Rzymskie imię Emilia nawiązuje do nazwy starego rodu Emiluszów. Ma Etruskie pochodzenie i ukształtowało się w języku łacińskim. Zasadnicze znaczenie imienia Emilia nawiązuje do największych zalet kobiety, która je nosi. Jest to bowiem: "osoba pilna, gorliwa, bardzo się starająca”.

Nie znamy wielu świętych o tym imieniu. W wykazach biblijnych spotykamy w sumie trzy lub cztery takie postacie, w tym dwie szczególnie wybitne, żyjące w XIX wieku.

Emilia Maria Wilhelmina de Rodat

Bardzo gorliwa w modlitwie. Zrezygnowała z pewnych sukcesów ziemskich na rzecz służby Bogu i ubogim. Szczególne znaczenie przykładała do nauczania dzieci z biednych rodzin, które stopniowo przekształcało się w zgromadzenie zakonne Świętej Rodziny. Pius XII beatyfikował świętą Emilię w 1940 roku, a do jej kanonizacji doszło w 1950 roku. Założyła w sumie aż 42 domy zakonne, placówki pedagogiczne i szpitalne. Pius XII beatyfikował ją w 193 roku, a kanonizacja odbyła się w 1951 roku.

Emilia de Vialar

Założyła zgromadzenie pod wezwaniem św. Józefa od Zjawienia. Odmówiła przeniesienia domu macierzystego do Algieru i zmodyfikowania reguł zakonnych, w rezultacie czego została obłożona ekskomuniką. Ostatecznie osiadła pod Marsylią, a w 1842 roku otrzymała tzw. dekret pochwalny Stolicy Świętej. Za życia założyła aż czterdzieści dwa domy zakonne, placówki pedagogiczne lub szpitalne. Została beatyfikowana w 1939 roku i kanonizowana w 1951 roku.

Co oznacza imię Emilia? Ta kobieta przyciąga jak magnes

Znaczenie imienia Emilia wskazuje, że jest to kobieta o złożonej osobowości. Na co dzień subtelna i romantyczna, raczej stara się nie wybijać na pierwszy plan. Ma w sobie mnóstwo uroku osobistego i tajemniczą aurę, dzięki której przyciąga do siebie mężczyzn niczym magnes.

Zdjęcie Emilia dobrze wie, jak przyciągnąć wymarzonego mężczyznę / 123RF/PICSEL

W towarzystwie dobrych przyjaciół otwiera się i zmienia się o sto osiemdziesiąt stopni. Ma cięty język i świetne poczucie humoru, przez co trudno obrazić się na nią, gdy powie coś niemiłego. Jest szczera do bólu, lecz uczciwa. Gdy kocha prawdziwie, nigdy nie zdradzi ukochanego, jednak trzeba zaznaczyć, że posiada ogromny temperament. O jej zaufanie trzeba powalczyć.

Czytaj również:

Kinga Rusin wspomina początek kariery. Nie do wiary, że minęły trzy dekady

Starość wychodzi z cienia. Do głosu dochodzą silver influencerzy

Zobacz także: