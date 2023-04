Tym znakom zodiaku można zaufać. Są uczciwe i dochowują tajemnic

Astrolodzy wierzą, że data urodzenia ma ogromny wpływ na nasze upodobania i wybory, których dokonujemy w życiu

wierzą, że Na tej podstawie wyróżniamy cztery znaki zodiaku, którym można zaufać z uwagi na ich uczciwość i zaangażowanie wkładane w relacje z innymi ludźmi

z uwagi na ich uczciwość i zaangażowanie wkładane w relacje z innymi ludźmi Sprawdźmy, kto w gronie gwiezdnej dwunastki jest na tyle wierny i godny zaufania, aby bez obaw powierzyć mu swoje tajemnice

Byk (21 kwiecień - 21 maj). Jest lojalny i honorowy. Nigdy nie łamie danego słowa

Pierwszym uczciwym znakiem zodiaku jest Byk . Jest rzetelny i ambitny, lecz nie mógłby dorabiać się na cudzym nieszczęściu. Wyrzuty sumienia zjadłyby go wówczas od środka.

To osoba, która nie fantazjuje, tylko mocno stąpa po ziemi. Jest lojalna i honorowa, a ponieważ nie lubi zawodzić bliskich, po podjęciu konkretnej decyzji, nigdy nie łamie danego słowa. Tak więc z pewnością można mu zaufać.

Zdjęcie Byki są bardzo honorowe. Jeśli obiecają nam, że przygotują posiłek, lub zabiorą nas w konkretne miejsce, na pewno to zrobią / 123RF/PICSEL

Rak (21 czerwiec - 22 lipiec) Wrażliwy i empatyczny. Nie zdradza cudzych tajemnic

Rak jest jednym z najwrażliwszych i najbardziej empatycznych znaków zodiaku wśród gwiezdnej dwunastki. Te cechy czynią go rewelacyjnym słuchaczem i oparciem dla przyjaciół w potrzebie.

Osoby spod znaku Raka są opiekuńcze i troskliwe, dlatego zawsze starają się wesprzeć znajomych dobrą radą. Nawet jeśli nie zawsze okaże się ono szczególnie pomocne, bez obaw można im powierzać swoje sekrety. Osoby spod tego znaku nigdy nie wyjawiają bowiem cudzych tajemnic.



Zdjęcie Raki to najbardziej opiekuńcze znaki zodiaku / 123RF/PICSEL

Panna (24 sierpień - 23 wrzesień). Jest szczera do bólu. Nie chce zawieźć bliskich osób

Zodiakalna Panna jest znana ze swojego perfekcjonizmu. Zarówno w pracy, jak i w relacjach z innymi ludźmi daje z siebie sto procent. Nie chce bowiem zawieźć innych i samej siebie. Z uwagą i pasją obserwuje swoje otoczenie, dzięki czemu może być naprawdę świetnym doradcą. Ze skupieniem słucha o problemach przyjaciół i stara się im pomóc najlepiej, jak tylko potrafi.

Choć niekiedy szczere opinie zodiakalnej Panny mogą być bolesne dla znajomych, ten znak zodiaku nie potrafi kłamać. Zawsze mówi to, co myśli. Ma jednak dobre intencje i na pewno nie chodzi jej o to, aby celowo ranić swoich bliskich.

Zdjęcie Panny są do bólu szczere. Wolą powiedzieć bolesną prawdę prosto w oczy, niż robić komuś niepotrzebne nadzieje słodkimi kłamstwami / 123RF/PICSEL

Koziorożec (22 grudzień - 19 styczeń). Oddany i wspierający. Można na nim polegać

W gronie znaków zodiaku, którym można zaufać, astrologowie często uwzględniają również pracowite Koziorożce . Są to osoby pomocne i kulturalne, a także bardzo sympatyczne, choć na pierwszy rzut oka wydają się nieco zdystansowane wobec otoczenia.

Wrodzona nieśmiałość Koziorożca może być dla niego sporą przeszkodą w budowaniu trwałych relacji. Jednak, gdy już komuś uda się do nich zbliżyć, stają się wiernymi i wspierającymi przyjaciółmi. Można na nich polegać w każdej sytuacji.

Zdjęcie Do zodiakalnych Koziorożców niełatwo jest się zbliżyć. Jednak, gdy uda nam się już zdobyć ich zaufanie, stają się lojalnymi i oddanymi przyjaciółmi / 123RF/PICSEL

