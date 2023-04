Spis treści: 01 Trzy najmilsze znaki zodiaku

Astrologowie uważają, że data urodzenia skrywa informacje o charakterze, wrażliwości, podejściu do życia i sposobie traktowania innych. Niektórzy tłumaczą sobie tym zachowania innych osób - niektórzy bywają złośliwi, inni z kolei przyjacielscy i pomocni.

Które znaki zodiaku uchodzą za najmilsze? Do tematu warto podejść z przymrużeniem oka, ponieważ każdy ze znaków ma swoje pozytywne i negatywne cechy. Poniższe charakterystyki warto sprawdzić na przykładzie swoich znajomych czy członków rodziny. W końcu ilu ludzi, tyle znaków zodiaku i nie każda Waga będzie spokojna, a Bliźnięta egoistyczne i wredne.

Trzy najmilsze znaki zodiaku

Zdjęcie Lista najmilszych znaków zodiaku jest krótka / 123RF/PICSEL

Empatyczni, sprawiedliwi, spokojni, życzliwi... To lista cech charakteru znaków zodiaków, które uchodzą za najmilsze. Na podium znalazły się Waga, Byk i Ryby.

W konkursie o tytuł najmilszego znaku zodiaku zdecydowanie zwyciężyłaby Waga. Osoby, które urodziły się między 22 września a 22 października uchodzą za sprawiedliwe, empatyczne i spokojne. Z natury nie są kłótliwe, dlatego w sporze często wolą pójść na kompromis, nawet jeśli mają rację. Oprócz tego Wagi słyną z wierności i przywiązania. Wagi to przedstawiciele znaków powietrznych, dla których najważniejszy jest kontakt z otoczeniem i społeczna aktywność. To wprost idealny materiał na przyjaciela czy partnera/partnerkę.

Na drugim miejscu uplasowały się zodiakalne Byki, które słyną ze spokojnego usposobienia. Są kulturalne i naprawdę trudno wyprowadzić je z równowagi. Byk w astrologii jest znakiem ziemi i charakteryzuje go ostrożność, racjonalne i praktyczne podejście do życia. Niechętnie zmienia zdanie, ale też nie narzuca innym swojej opinii. Osoby urodzone między 20 kwietnia a 20 maja są tolerancyjne, empatyczne i towarzyskie. W swoim środowisku są bardzo lubiane i chętnie służą radą czy pomocą innym. Mieć ich w swoim gronie to prawdziwy skarb!

Trzecie miejsce na podium należy do zodiakalnych Ryb. Osoby urodzone między 19 lutego a 20 marca słyną z łagodności i chęci niesienia pomocy innym. Często ufają intuicji, która nigdy ich nie zawodzi. Otwartość, serdeczność i pogodne nastawienie do świata sprawiają, że osoby z ich otoczenia chętnie zwierzają się im z najskrytszych sekretów i udają się po poradę.

Które znaki zodiaku uchodzą za wredne?

Zdjęcie Trzy znaki zodiaku uchodzą za wredne. Jesteś na tej liście? / Andre Hunter / Unsplash

A teraz sprawdźmy, które znaki zodiaku według astrologów znajdują się po przeciwnej stronie. Oto trzy znaki zodiaku uchodzące za najwredniejsze.

Obchodzą urodziny między 21 maja a 20 czerwca. Zodiakalne Bliźnięta znajdują się na liście nie bez powodu - są pełne energii i otwarte na świat, ale z drugiej strony egoistyczne i zmienne. To sprawia, że każda relacja, w której znajdują się Bliźnięta, jest dość nieprzewidywalna. Emocji w niej nie brakuje. Bliźnięta uchodzą też za pamiętliwe i fałszywe, dlatego część osób uważa je za wredne. Znak ten należy do żywiołu powietrza, co w obliczu jego zmiennych nastrojów jest jak najbardziej zrozumiałe.

Kolejny znak, który uchodzi za najwredniejszy? Koziorożec. Osoby urodzone 22 grudnia a 19 stycznia dążą w życiu do stabilizacji, a swoje dobro stawiają ponad czyimś. Pokazują rogi wtedy, gdy ktoś podważy ich autorytet. Oprócz tego uchodzą za mściwe i długo chowają urazę, dlatego też nie są uważane za najlepszych przyjaciół.

Podium najwredniejszych znaków zodiaku zamyka Skorpion. Ambitne, pewne siebie, knujące intrygi, uważające się za lepszych od innych... Osoby urodzone między 23 października a 22 listopada często nie cieszą się w swoim otoczeniu dobrą sławą. Mają wysokie mniemanie o sobie i dążą do wysokiej pozycji i majątku. Swój sukces przedkładają nad innych i nie stronią od manipulacji, by osiągnąć swój cel.

