W astrologii część znaków zodiaku znana jest ze swojej towarzyskiej natury. Są jednak i takie, które nie przepadają za ludźmi i wolą być samotnikami

część znana jest ze swojej towarzyskiej natury. Są jednak i takie, które nie przepadają za ludźmi i wolą być samotnikami Awersja do czasu spędzanego w towarzystwie innych osób nigdy nie jest jednak nieuzasadniona. Wynika z doświadczeń życiowych, osobowości czy preferencji konkretnych znaków zodiaku

Które znaki zodiaku są znane ze swej samotniczej natury ? Okazuje się, że dotyczy to aż 4 przedstawicieli gwiezdnej dwunastki

Reklama

Koziorożec (22 grudzień - 19 styczeń). Unika interakcji, które nie przynoszą mu korzyści

Koziorożec jest ceniony za swe opanowanie i ponadprzeciętną ambicję. Ma wiele różnych pasji, za które można go podziwiać, jednak otwartość, zaangażowanie i ciepło w stosunkach z innymi ludźmi na pewno nie są jego mocną stroną.

Zodiakalne Koziorożce są zbyt skupione na swoich życiowych planach i celach, aby poświęcać wolny czas na budowanie bliskich relacji ze znajomymi. Zwłaszcza jeżeli przeczuwają, że dana interakcja nie przyniesie im długotrwałych korzyści. Można więc stwierdzić, że są pod tym względem dość egoistyczne.

Zdjęcie Koziorożce rzadko inwestują czas w relacje, z których nie mogą czerpać korzyści / 123RF/PICSEL

Sprawdź: Te 4 znaki zodiaku czeka majówka pełna wrażeń. Ogniste romanse i przypływ gotówki

Rak (21 czerwiec - 22 lipiec) Stroni od ludzi, z którymi nic go nie łączy

Czy zodiakalnego Raka można naprawdę można dołączyć do grona znaków zodiaku, które nie lubią ludzi? Tak, pomimo tego, że to jeden z najbardziej empatycznych i troskliwych przedstawicieli gwiezdnej dwunastki.

Rzeczywiście w stosunku do rodziny i prawdziwych przyjaciół ma złote serce. Grono jego znajomych jest jednak niewielkie z uwagi na fakt, iż Rak ma duże trudności z mówieniem wprost o swoich uczuciach, szybko się obraża, a gdy czuje, że z drugą osobą nie łączy go wspólna energia, po prostu zrywa kontakt z dnia na dzień. Urażony szybko nie wybacza. Zwłaszcza, gdy czuje się niezrozumiany.

Zobacz również: Mężczyźni spod tych 4 znaków zodiaku są najlepszymi mężami. Sprawdź, czy twój jest na liście

Zdjęcie Zodiakalne Raki często obrażają się bez powodu / 123RF/PICSEL

Panna (24 sierpień - 23 wrzesień) Nie odpowiada jej "przeciętne" towarzystwo

Panna jest z natury krytyczna i skupiona na drobnych szczegółach. Niestety jej drobiazgowość i skłonność do oceniania innych po pozorach są bardzo irytujące. Znajomi, widząc takie zachowanie, zaczynają stopniowo oddalać się od osób spod tego znaku zodiaku.

Poza tym Panny są wymagające i trudne do zadowolenia. Nie odpowiada im typowe "przeciętne" towarzystwo. Pragną otaczać się ludźmi tak samo "idealnymi" jak one same. Szukają więc przyjaciół o nieprzeciętnej urodzie, dobrym wykształceniu czy wysokim statusie materialnym.

Zobacz również: Te 4 znaki zodiaku są najgorszymi kierowcami. Nie chcesz spotkać ich na swojej drodze



Zdjęcie Panny nie zadowolą się "przeciętnym" towarzystwem / 123RF/PICSEL

Ryby (19 luty - 20 marca) Nie chcą się zbliżyć w obawie przed zranieniem

Do znaków zodiaku samotników zaliczymy również miły i sympatyczne Ryby , które często wolą trzymać się na uboczu w obawie przed odtrąceniem. Ich wrażliwość i emocjonalność mogą być atutem w relacjach towarzyskich, jednak najpierw musi im się w ogóle udać nawiązać bliższą relację.

To zaś nie jest łatwe z uwagi na fakt, iż u Ryb występują trudności w utrzymaniem zdrowych granic w przyjaźni i związkach, przez co ludzie często wykorzystują je, a to z kolei prowadzi do ich późniejszego wycofania.

Zdjęcie Samotność ma fatalny wpływ na samopoczucie zodiakalnych Ryb. Pomimo tego, często trzymają się na uboczu w obawie przed odtrąceniem / 123RF/PICSEL

Czytaj również: Najwięksi flirciarze noszą te znaki zodiaku. Uważaj przy poważnej relacji