Uchodzą za tajemnicze i zagadkowe. Dziś mało kto wie o znaczeniu tych imion

Znaczenie imion

Astrologia Kobiety o tym imieniu cenią sobie wierność. Przelotne romanse nie są dla nich Obecnie wielu rodziców wybierając imiona dla swoich pociech, kieruje się m.in. brzmieniem czy też panującą modą.

Dziś imiona służą do identyfikacji i mało kto zwraca uwagę na ich znaczenie. Lata temu to właśnie ich mocą kierowali się przyszli rodzice. Wierzono, że maja wpływ na przyszłe życie dzieci, a każde imię wiąże się z pewnymi cechami, które kształtują charakter, osobowość i sposób bycia.

Dlatego też dziś wielu na podstawie znaczeń imion tworzy zestawienia osób mających szansę na miłość, sukces i bogactwo.

Zdjęcie W 2023 roku urodziło się 2511 dziewczynek o imieniu Helena / 123RF/PICSEL

Zobacz także: 3 najbardziej toksyczne znaki zodiaku. Lepiej z nimi nie zadzieraj

Reklama

Trzy tajemnicze żeńskie imiona. Wiedziałeś o ich znaczeniu?

Helena, Regina i Wanda - imiona, których nie znajdziemy w rankingu 10 najpopularniejszych. Dziś niewielu rodziców się na nie decyduje. W 2023 roku urodziło się 2511 dziewczynek o imieniu Helena i 550 Wand. Imię Regina nadano zaledwie siedem razy.

Helena - delikatna i uczuciowa

Helena to imię pochodzące z języka greckiego. Najpewniej od słów "hele" i "selene", co dosłownie oznacza blask księżyca. Helena jest niezwykle zmysłowa, delikatna i uczuciowa. Ceni sobie piękno i poczucie estetyki. To typ marzycielki, który posiada artystyczną duszę. W życiu kieruje się szczerością i sprawiedliwością. Jest nastawiona na sukces. W życiu nie przewiduje porażek i potknięć.

Zdjęcie Dziś imiona służą do identyfikacji i mało kto zwraca uwagę na ich znaczenie / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Kobiety o tym imieniu to istne anioły. Mają wyjątkowy dar

Regina - energiczna i ambitna

Imię Regina wywodzi się z łaciny. Dosłownie oznacza "królowa". To wiele mówi o jej osobowości. Lubi być w centrum uwagi. Wierzy we własne możliwości i wie, że wiele może osiągnąć. Jest duszą towarzystwa. Jest energiczna, ambitna i wytrwała. Cechuje ją pewność siebie, którą wykorzystuje zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Wanda - życzliwa i opiekuńcza

Wanda jest niezwykle ciepłą osobą. Jest otwarta na nowe znajomości. Cechuje się życzliwością i empatią. Uwielbia pomagać innym, ale o swoich problemach nie mówi zbyt wiele. Dostrzega zarówno swoje wady, jak i zalety. Stale walczy ze słabymi stronami, by być jak najlepszą wersją siebie. Wanda stawia na rozwój, a uczenie się nowych rzeczy przychodzi jej z łatwością.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anita Sokołowska u Katarzyny Zdanowicz o pracy w zawodzie aktora INTERIA.PL