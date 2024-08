Mężczyźni o imieniu Jakub są bardzo wrażliwi, uczuciowi i zdolni do poświęceń dla ważnej sprawy lub najbliższych. To osoby o bogatym życiu wewnętrznym, które cenią sobie głębokie relacje z innymi. Dążą do harmonii w swoim otoczeniu i nie lubią, kiedy coś ich rozprasza.