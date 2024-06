To imię pierwszego człowieka, popularne w wielu krajach świata. Jacy mężczyźni je noszą?

Adam to imię męskie pochodzenia semickiego. Różne źródła mówią o nieco innych znaczeniach tego słowa. W języku hebrajskim adom oznacza kolor czerwony, co znajduje odniesienie do barwy ziemi, z której zgodnie z Biblią ulepiony był pierwszy człowiek. Jego pochodzenie może mieć również swoje źródło w słowie adamah, które oznacza ziemię. W językach ałtajskich adam oznacza z kolei po prostu człowieka.