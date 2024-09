Właściwości figi. Owoc pełen cennych wartości odżywczych

Figa to owoc pozyskiwany z figowca pospolitego – drzewa występującego w krajach o ciepłym klimacie (między innymi w Tunezji, Algierii, Grecji czy Pakistanie). Figi można przetwarzać na różne sposoby, choć nadają się również do jedzenia na surowo. Dojrzałe figi są soczyste i mają słodki smak.

W 100 g fig znajdują się około 74 kalorie. Owoc jest bogaty w wiele cennych witamin i minerałów, takich jak:

witamina A

witamina C

witaminy z grupy B

wapń

magnez

potas

fosfor

Figi to również dobre źródło błonnika, który przyczynia się do zapobiegania zaparciom, poprawia perystaltykę jelit oraz może pomóc w obniżeniu poziomu cholesterolu.

Ponadto figi zawierają związki, takie jak flawonoidy, które wykazują działanie antyoksydacyjne. Mogą przyczynić się do redukcji wolnych rodników, a tym samym zmniejszyć ryzyko zachorowania na niektóre rodzaje nowotworów.

Figi obfitują w cenną dla odporności witaminę C, prowitaminę A i szereg witamin z grupy B, które wspierają pracę systemu nerwowego 123RF/PICSEL

Co można zrobić z fig? Nie tylko przetwory

Figi są często wykorzystywane do przygotowywania różnego rodzaju przetworów. Chodzi tutaj o dżemy, konfitury, a nawet kompoty. Często jednak rzeczone owoce są spożywane na surowo, w ramach szybkiej i zdrowej przekąski. Niektórzy dodają je również do sałatek lub owsianek. Figi mogą również posłużyć do stworzenia ciekawej dekoracji ciasta.

Wiele osób może zastanawiać się nad tym, czym się różnią suszone figi od świeżych. Suszone figi zawierają o wiele mniej wody. Należy jednak pamiętać, że suszona wersja ma więcej kalorii – w 100 g znajduje się ich około 311 kcal. Nie zmienia to faktu, że również suszony wariant fig to świetny składnik kulinarny, który wiele osób dodaje do egzotycznych sałatek.

Kto nie powinien jeść fig? Te osoby powinny ich unikać

Choć figi to zdrowe i smaczne owoce, to jednak nie każdy powinien je jeść. Ich suszona wersja zawiera dość sporo cukru. Wobec tego powinni z nich zrezygnować cukrzycy. Co więcej, również osoby zmagające się z migrenami powinny unikać sięgania po te owoce. Wynika to z obecności tyraminy w składzie – ten związek może przyczyniać się do bólu głowy.

Z fig powinni zrezygnować alergicy, u których reakcja alergiczna występuje wskutek uczulenia na pyłek brzozy. W tym przypadku, po zjedzeniu figi (a także, między innymi, daktyla, kiwi czy melona) może dojść do alergii krzyżowej.

„Ewa gotuje”: Ciasto herbaciane Polsat