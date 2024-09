Jak szybko po deszczu rosną grzyby?

Po opadach deszczu czas wzrostu grzybów różni się w zależności od gatunku i warunków otoczenia. Na przykład maślaki i koźlarze mogą pojawić się już po jednej nocy. Zdolność tych miękkich grzybów do szybkiego wydostania się spod ziemi wynika z dużej wilgotności podłoża tuż po opadach, co ułatwia im przebicie się na powierzchnię. Z kolei inne gatunki, takie jak kurki, potrzebują więcej czasu. Rozwijają się zwykle od dwóch do pięciu dni po deszczu.

Prawdziwki, jedne z najpopularniejszych i najbardziej pożądanych grzybów, rosną znacznie wolniej. Ich pełny wzrost może zająć nawet do 10 dni po intensywnych opadach, choć czas ten zależy również od temperatury i wilgotności. Borowiki szlachetne najlepiej rozwijają się w temperaturze od 18 do 28 stopni Celsjusza, a chłodniejsze noce spowalniają ich dojrzewanie. Jeśli jednak warunki są optymalne, pojawiają się w lesie po około tygodniu od opadów.

Z kolei gąski zielonki, często spotykane w późniejszej części sezonu grzybowego, mają cykl wzrostu trwający około trzech dni po deszczu. Ich rozwój, podobnie jak innych gatunków, zależy od wilgotności podłoża i temperatury. Aby cieszyć się pełnymi koszami grzybów, warto zgłębić informacje o preferowanych gatunkach i ich cyklach wzrostu. Śledzenie prognoz pogody pomoże wybrać optymalny moment na grzybobranie, gwarantując lepsze zbiory.

Wielu grzybiarzy, wybierając się do lasu tuż po deszczu, naraża się na rozczarowanie i skromne zbiory 123RF/PICSEL

Kiedy najszybciej rosną grzyby?

Grzyby osiągają najszybszy wzrost w warunkach, gdy wilgotność powietrza utrzymuje się na wysokim poziomie, a temperatura jest umiarkowana. Najbardziej sprzyjającą temperaturą dla większości grzybów jest przedział między 15 a 25 stopni Celsjusza, a optymalna wilgotność wynosi od 80 do 90%. W takich warunkach gleba jest odpowiednio nasiąknięta wodą, co stwarza doskonałe warunki do rozwoju grzybni. Proces ten jest najbardziej intensywny nocą i wczesnym rankiem, kiedy temperatura spada, a wilgotność powietrza wzrasta, co sprzyja szybszemu wzrostowi owocników.

Nocne godziny są kluczowe dla wzrostu grzybów ze względu na ograniczoną utratę wilgoci i niższe temperatury, które zmniejszają parowanie z podłoża. To wtedy grzyby, takie jak maślaki czy koźlarze, potrafią pojawić się na powierzchni nawet w ciągu kilku godzin po deszczu. Z tego powodu ich miłośnicy mogą zdecydować się na poranne grzybobranie.

W ciągu dnia tempo wzrostu grzybów jest z reguły spowolnione przez wyższe temperatury, które przyspieszają parowanie wody z gleby. To sprawia, że grzybnia jest bardziej narażona na wysychanie, co ogranicza jej dalszy rozwój i produkcję owocników. Jednak po deszczu, kiedy ziemia jest mocno nawodniona, grzyby mogą dynamicznie rozwijać się przez całą dobę. Sezon na grzybobranie trwa od końca lata do późnej jesieni, a wrzesień i październik to miesiące, w których można spodziewać się najlepszych zbiorów.

