Ten anioł wesprze cię w grudniu. O co prosić go przed świętami?

Jaki jest twój kwiat urodzenia. Delikatna róża, a może optymistyczny słonecznik?

Wróżka Aira zdradza, co czeka nas 5 grudnia 2023 r. "Komuś zależy na twoim szczęściu"

Aida ma ważne przesłanie na koniec 2023 roku. Zaapelowała do Polaków Zodiakalny Lew to jeden z najsilniejszych znaków zodiaku, który uwielbia być w centrum uwagi, przewodzić innym, inspirować ich, a czasem nawet rządzić nimi. Lew kocha być duszą towarzystwa, pragnie być podziwiany, hołubiony i obdarzany zachwytem. Lubi również stawiać na swoim i jest przekonany, że zawsze (lub prawie zawsze) ma rację.

Osoba urodzona pod znakiem zodiakalnego Lwa jest pełna energii i aktywna - nie tylko w znaczeniu aktywności fizycznej, ale również zawodowej, towarzyskiej i kulturalnej. Lew bardzo lubi ludzi, jest otwarty na nowe kontakty, bezpośredni i obdarzony świetnym poczuciem humoru - nic dziwnego, że przyjaciele i bliscy łakną jego towarzystwa i ciągną do niego jak "pszczoły do miodu".

Sprawdź: Horoskop dzienny dla Lwa

Zodiakalny Lew jest stworzony do zarządzania ludźmi

Lew jest szczery, życzliwy i dosłownie uwielbia obdarowywać innych ludzi prezentami. Jest w stanie wydać naprawdę sporo pieniędzy, byle tylko na twarzy obdarowywanej osoby pojawił się uśmiech. Osoba spod tego znaku potrafi również wybaczać, reagować dowcipem na stresujące sytuacje, z optymizmem patrzeć w przyszłość i skupiać się na jasnej stronie życia.

Reklama

Lew nie jest oczywiście pozbawiony wad. Uwielbia skupiać na sobie uwagę, więc bywa egoistyczny i próżny. To uparty znak zodiaku, który lubi stawiać na swoim i nie znosi sprzeciwu. Jest bardzo pewny siebie, a ta pewność przemienia się czasem w arogancję. Bywa również melodramatyczny i pretensjonalny. To, co w życiu prywatnym jest wadą, może przydać się jednak w pracy - pewność siebie i silny charakter sprawiają, że Lew może odważnie piąć się po drabinie sukcesu.

Zdjęcie Lew to urodzony prezenter lub aktor / 123RF/PICSEL

Lew ma imponujące umiejętności kierownicze - to urodzony lider, który potrafi inspirować współpracowników do wytrwałej i solidnej pracy. Świetnie odnajdzie się więc w korporacyjnej hierarchii, ale z powodzeniem może również prowadzić swój własny biznes. Lew jest odważny i wszystkie, nawet najbardziej skomplikowane projekty traktuje jak wyzwanie.

Zodiakalny Lew nigdy się nie poddaje, jest bardzo ambitny i pracowity. Odnoszone sukcesy bardzo go dowartościowują i motywują do jeszcze cięższej pracy. Ten znak nie znosi jednak sprzeciwu, a jego przywódcza natura może przysparzać mu wrogów. Upajanie się władzą, a ma skłonności do takich zachowań, również może mu mocno zaszkodzić.

Ukryty talent Lwa. Powinien robić to zawodowo

Lew sprawdzi się dosłownie w każdym zawodzie. Lubi pracować na eksponowanych stanowiskach, ale tak naprawdę nie boi się żadnej pracy. Uwielbia sprawować władzę i doskonale odnajdzie się w zawodach związanych z nadawaniem tytułów i honorów. On po prostu kocha być w centrum uwagi.

Lew ma jeszcze jeden ukryty talent. Doskonale sprawdzi się w roli prezentera telewizyjnego, aktora czy komika estradowego.

***

Zdjęcie Poznaj talenty wszystkich znaków zodiaku / INTERIA.PL

Zobacz również:

Ukryty talent zodiakalnego Raka. Jest w tym najlepszy

Ukryty talent zodiakalnych Bliźniąt