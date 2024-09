Klemencja to żeńskie imię pochodzące z języka łacińskiego. Jest odpowiednikiem męskiego imienia Klemens, które oznacza człowieka o łagodnym usposobieniu.

Do popularnych zdrobnień, którymi można zwracać się do kobiety o imieniu Klemencja, należą:

Klemencja bardzo ceni komfort i dobrobyt. Bywa bardzo uparta, co irytuje często towarzystwo. Przy pomocy gromadzonych przedmiotów chce udowodnić, że żyje na wysokim poziomie. Nie przeszkadza to jednak ludziom z jej otoczenia, którzy wiedzą, że Klemencja ma też dobre serce. To numerologiczna dwójka. Świetnie radzi sobie w różnych sytuacjach. Zawsze można na niej polegać. Sama ceni w ludziach niezmienność i trwałość. Klemencja bywa jednak zbyt mocno skoncentrowana na swojej osobie. Lubi działać zgodnie z planem.