Uran, Wenus i Pluton w grze. Dla tych znaków lipiec 2025 zapisze się w historii życia

Księżyc, który znalazł się 7 lipca w opozycji do Urana, zwiastuje nagłe, nieoczekiwane emocjonalne wstrząsy. To czas, gdy codzienna stabilność zostaje zachwiana, a w uczuciach pojawia się niespodziewana fala zmian. Wkrótce potem Księżyc wchodzi w znak Strzelca, wzmacniając potrzebę wyrażenia prawdy i poszukiwania nowych perspektyw.

W kolejnych dniach Księżyc stworzy trygony do Saturna i Neptuna, a to pomoże ukoić emocjonalne napięcia i rozwinie intuicję. Jednak opozycja do Wenus i sekstyl do Plutona nie pozostawią złudzeń - pewne znaki zodiaków czekają głębokie przemiany, które mogą wywołać napięcia w relacjach. Emocje będą balansować na granicy między bólem a uzdrowieniem.