Skorpion – osoby spod tego znaku mają silną energią i mocny charakter. Praktycznie od urodzenia są bardzo mściwe. Skorpiony zazwyczaj działają w ten sposób, że pozyskują jak najwięcej energii od swojego rozmówcy, najpierw bacznie obserwują zachowanie swojej ofiary. Gdy ta zaczyna próbować się bronić lub negatywnie reagować, przystępują do ataku. Skropiony dążą bowiem do ciągłego konfliktu i dla osiągnięcia lepszego efektu oraz osobistej satysfakcji lubują się w podjudzaniu do konfliktu, a kiedy trzeba, idealnie udają empatię.

Baran – z pozoru osoby spod tego znaku mogą wydawać się nieszkodliwe, ale żadni inni ludzie nie pragną władzy tak bardzo. Chociaż działania mające doprowadzić te osoby na szczyt, z boku są pełne entuzjazmu i pasji, to Barany prą do przodu, nie zważając na konsekwencje swoich działań oraz to, że po drodze mogą zaszkodzić innym. Dlaczego warto uważać na Barany? Potrafią wywołać konflikt dla zabawy, a ich pokarmem jest czyjaś negatywna energia.