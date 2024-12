W 2023 r. nadano to imię tylko sześciu dziewczynkom. Piękne

Żaneta to pani o silnym charakterze, mocnej osobowości, kobieta otwarta i charyzmatyczna. Marzy o założeniu rodziny, dlatego szuka partnera stałego w uczuciach, oddanego, ale mającego własne zdanie. Wie, czego chce i zdarza się, że zatraca się w swoich życiowych rolach. Jest niezwykle zaangażowana we wszystko, co robi. Nie lubi półśrodków, a jej życzeniem jest, aby każdy podchodził do swoich obowiązków równie skrupulatnie co ona. Żaneta to numerologiczna czwórka. Jest osobą skromną, zaradną i oszczędną. Niełatwo namówić ją na zakup drogich samochodów czy biżuterii, nawet jeśli ją na to stać.