Polski odpowiednik imienia Naomi. Kobiety, które je noszą, są bardzo utalentowane

Skoro imię może definiować pewne cechy charakteru, to wspomniane poniżej z pewnością mogłoby być synonimem… niecodziennej optymistki. Czy radość, jaką pokazuje Nikola, to tylko pozory? Czy rzeczywiście jest osobą, którą trudno zasmucić? Nikola to kobieta o niezwykłych cechach. Warto nazwać w ten sposób swoją córkę.