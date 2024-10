W 2023 roku jedynie 52 kobiety otrzymały to imię przy narodzinach. Ma oryginalne znaczenie

Zawsze w pogotowiu, chętna do pomocy i wsparcia. Klementyna to kobieta, której niemal zawsze znajdzie rozwiązanie w beznadziejnej sytuacji. Gotowa oddać bliskim wszystko, co ma, jeśli ci znajdą się w potrzebie. Co więcej można powiedzieć na jej temat? Sprawdź, dlaczego właśnie to imię warto nadać swojej córce.