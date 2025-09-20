W latach 90. było przebojem porodówek. Dziś coraz bardziej zapomniane
Nie boi się wyzwań - podchodzi do nich optymistycznie. Jednocześnie nie lubi porażek, które działają na nią demotywująco. Sylwia to kobieta niezwykle towarzyska, która mimo wszystko ostrożnie dobiera sobie przyjaciół i kompanów życiowych. Co mówią o niej liczby? Jakie są jej szczęśliwe talizmany?
Spis treści:
- Pochodzenie i znaczenie imienia Sylwia
- Popularność imienia Sylwia w Polsce
- Kiedy Sylwia obchodzi imieniny?
- Sylwia - zdrobnienia imienia
- Znane osoby o imieniu Sylwia
- Numerologia i cechy osób o imieniu Sylwia
- Sylwia - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Pochodzenie i znaczenie imienia Sylwia
Sylwia to żeńskie imię łacińskie, odpowiednik męskiego Sylwiusza. Oznacza kobietę dziką.
Popularność imienia Sylwia w Polsce
Imię Sylwia, niegdyś bardziej popularne, aktualnie jest coraz rzadziej stosowane. W 2023 roku w Polsce urodziły się 44 dziewczynki o tym imieniu.
Kiedy Sylwia obchodzi imieniny?
Imieniny Sylwii wypadają 11 marca, 9 lipca i 3 listopada.
Sylwia - zdrobnienia imienia
Do kobiety o imieniu Sylwia można zwracać się, wykorzystując popularne zdrobnienia takie jak:
- Sylwunia,
- Sylweczka,
- Sylwinka,
- Sylwusia,
- Sylwka.
Znane osoby o imieniu Sylwia
Wiele kobiet znanych w Polsce i na świecie ma na imię Sylwia. To m.in.:
- Sylwia Gliwa - polska aktorka,
- Sylwia Gruchała - polska florecistka,
- Sylwia Przybysz - polska piosenkarka,
- Sylwia Wiśniewska - polska piosenkarka,
- Sylwia Wysocka - polska aktorka,
- Sylwia Lipka - polska piosenkarka,
- Sylvia Heschel - amerykańska pianistka,
- Silvía Night - islandzka piosenkarka,
- Sylwia Pycia - polska siatkarka,
- Sylwia Sommerlath - królowa Szwecji,
- Sylwia Grzeszczak - polska piosenkarka.
Numerologia i cechy osób o imieniu Sylwia
Sylwia to kobieta niezwykle energiczna, otwarta na świat i ludzi. Jest niepoprawną optymistką, jednak jej pozytywne nastawienie często trwa do pierwszego niepowodzenia. Swoją energią zaraża innych. Choć wydaje się tolerancyjna, na jej sympatię i szacunek trzeba sobie zasłużyć. Niewiele osób może pochwalić się przyjaźnią z tą radosną kobietą. Jeśli uda ci się dołączyć do grona bliskich przyjaciół Sylwii, możesz liczyć na ciągłe zainteresowanie i chęć odbywania regularnych spotkań.
Sylwia to numerologiczna ósemka. Charakteryzują ją siła witalna i mądrość. Stara się nie słuchać intuicji, bo ta niekiedy ją zawodzi. Bardziej ufa swojemu życiowemu doświadczeniu.
Sylwia - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Sylwia w pracy wykorzystuje swój upór i determinację. Lubi zajmować stanowiska związane z obrotem gotówki. Może pracować w banku, jako ekonomistka czy księgowa.
Szczęśliwymi kamieniami są dla Sylwii magnetyt i szmaragd. Jej kolory to zieleń i purpura.