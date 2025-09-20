W latach 90. było przebojem porodówek. Dziś coraz bardziej zapomniane

Nie boi się wyzwań - podchodzi do nich optymistycznie. Jednocześnie nie lubi porażek, które działają na nią demotywująco. Sylwia to kobieta niezwykle towarzyska, która mimo wszystko ostrożnie dobiera sobie przyjaciół i kompanów życiowych.

Spis treści:

  1. Pochodzenie i znaczenie imienia Sylwia
  2. Popularność imienia Sylwia w Polsce
  3. Kiedy Sylwia obchodzi imieniny?
  4. Sylwia - zdrobnienia imienia
  5. Znane osoby o imieniu Sylwia
  6. Numerologia i cechy osób o imieniu Sylwia
  7. Sylwia - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Sylwia

Sylwia to żeńskie imię łacińskie, odpowiednik męskiego Sylwiusza. Oznacza kobietę dziką.

Popularność imienia Sylwia w Polsce

Imię Sylwia, niegdyś bardziej popularne, aktualnie jest coraz rzadziej stosowane. W 2023 roku w Polsce urodziły się 44 dziewczynki o tym imieniu.

Kiedy Sylwia obchodzi imieniny?

Imieniny Sylwii wypadają 11 marca, 9 lipca i 3 listopada.

Sylwia - zdrobnienia imienia

Do kobiety o imieniu Sylwia można zwracać się, wykorzystując popularne zdrobnienia takie jak:

  • Sylwunia,
  • Sylweczka,
  • Sylwinka,
  • Sylwusia,
  • Sylweczka,
  • Sylwka.

Znane osoby o imieniu Sylwia

Wiele kobiet znanych w Polsce i na świecie ma na imię Sylwia. To m.in.:

  • Sylwia Gliwa - polska aktorka,
  • Sylwia Gruchała - polska florecistka,
  • Sylwia Przybysz - polska piosenkarka,
  • Sylwia Wiśniewska - polska piosenkarka,
  • Sylwia Wysocka - polska aktorka,
  • Sylwia Lipka - polska piosenkarka,
  • Sylvia Heschel - amerykańska pianistka,
  • Silvía Night - islandzka piosenkarka,
  • Sylwia Pycia - polska siatkarka,
  • Sylwia Sommerlath - królowa Szwecji,
  • Sylwia Grzeszczak - polska piosenkarka.

Numerologia i cechy osób o imieniu Sylwia

Sylwia to kobieta niezwykle energiczna, otwarta na świat i ludzi. Jest niepoprawną optymistką, jednak jej pozytywne nastawienie często trwa do pierwszego niepowodzenia. Swoją energią zaraża innych. Choć wydaje się tolerancyjna, na jej sympatię i szacunek trzeba sobie zasłużyć. Niewiele osób może pochwalić się przyjaźnią z tą radosną kobietą. Jeśli uda ci się dołączyć do grona bliskich przyjaciół Sylwii, możesz liczyć na ciągłe zainteresowanie i chęć odbywania regularnych spotkań.

Sylwia to numerologiczna ósemka. Charakteryzują ją siła witalna i mądrość. Stara się nie słuchać intuicji, bo ta niekiedy ją zawodzi. Bardziej ufa swojemu życiowemu doświadczeniu.

Sylwia - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Sylwia w pracy wykorzystuje swój upór i determinację. Lubi zajmować stanowiska związane z obrotem gotówki. Może pracować w banku, jako ekonomistka czy księgowa.

Szczęśliwymi kamieniami są dla Sylwii magnetyt i szmaragd. Jej kolory to zieleń i purpura.

