"K2. Jedziemy po bandzie"- ostra jak brzytwa Iwona Pavlović gościem czwartego odcinka
Już w środę, 24 września o 20:30 w Polsacie widzowie zobaczą czwarty odcinek programu "K2. Jedziemy po bandzie". Gościem specjalnym będzie Ivona Pavlović - była tancerka, międzynarodowa sędzia taneczna i bezkompromisowa jurorka "Tańca z Gwiazdami". Czy "Czarna Mamba" wytrzyma starcie z żartami i prowokacjami duetu K2?
Na scenie nie zabraknie świeżej porcji humoru i ciętych ripost. Kabaret K2 zaprezentuje m.in. skecz "Przystanek Czarna Mamba", małżeński numer "Majonez", a także klasykę gatunku "Głupoty z Internetów".
W programie pojawi się również Damski Punkt Widzenia, kultowy "Posterunek" w wykonaniu mistrza krzywego zwierciadła Michała Paszczyka oraz uwielbiana przez publiczność "Influencerka". Tradycyjnie zobaczymy też "Niewydarzenia", czyli nietypowy przegląd wiadomości, podany w typowo kabaretowym stylu.
A to nie wszystko! Czarna Mamba uraczy publiczność ulubionym dowcipem. Spali czy powali nas na kolana? Przekonamy się.
Nie przegapcie tej jazdy po bandzie. Nowy odcinek już w środę o 20:30 w Polsacie!