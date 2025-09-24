Na scenie nie zabraknie świeżej porcji humoru i ciętych ripost. Kabaret K2 zaprezentuje m.in. skecz "Przystanek Czarna Mamba", małżeński numer "Majonez", a także klasykę gatunku "Głupoty z Internetów".

W programie pojawi się również Damski Punkt Widzenia, kultowy "Posterunek" w wykonaniu mistrza krzywego zwierciadła Michała Paszczyka oraz uwielbiana przez publiczność "Influencerka". Tradycyjnie zobaczymy też "Niewydarzenia", czyli nietypowy przegląd wiadomości, podany w typowo kabaretowym stylu.

A to nie wszystko! Czarna Mamba uraczy publiczność ulubionym dowcipem. Spali czy powali nas na kolana? Przekonamy się.

Nie przegapcie tej jazdy po bandzie. Nowy odcinek już w środę o 20:30 w Polsacie!

Iwona Pavlović Polsat

