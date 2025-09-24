Ta zupa to poezja smaku. W tej wersji zrobisz ją tylko jesienią

InteriaKobieta Redakcja

Jaka zupa, poza dyniową najbardziej kojarzy się z jesienią? Oczywiście krem z leśnych grzybów. Aromatyczny, aksamitny i po prostu przepyszny. Jeśli jeszcze nie próbowałeś wykonać go samodzielnie, gwarantujemy, że z poniższym przepisem pójdzie ci jak z płatka.

Zupa krem ze świeżych grzybów najlepiej smakuje właśnie teraz
Zupa krem ze świeżych grzybów najlepiej smakuje właśnie teraz123RF/PICSEL

Dlaczego warto jeść zupy krem jesienią?

Zupy krem warto jeść przez cały rok, jednak w sezonie jesienno-zimowym smakują najlepiej. Są pożywne, treściwe, sycące i rozgrzewające. Znajdziesz w nich bogactwo witamin, minerałów i wielu prozdrowotnych składników.

Jesienią, poza popularną zupą z dyni warto również pokusić się o przyrządzenie wybornego kremu z borowików. Z dodatkiem grzanek czy groszku ptysiowego stanie się konkretnym posiłkiem, który cię nasyci. Zupa krem ze świeżych borowików ma niepowtarzalny smak i aromat, a jej przygotowanie nikomu nie sprawi trudności.

Zupa krem z borowików - przepis krok po kroku

Składniki

  • Około 500 g grzybów leśnych – najlepiej borowików
  • Garść suszonych grzybów leśnych
  • 1 mała cebula
  • 50 g masła klarowanego
  • Ocet jabłkowy
  • 2 ząbki czosnku
  • 80 ml śmietanki słodkiej 30 proc.
  • Około 1,5-2 l bulionu warzywnego
  • sól i pieprz do smaku
  • natka pietruszki
  • grzanki lub groszek ptysiowy
Biała kremowa zupa w miseczce na talerzu, obok w małej misce grzanki, osoba trzyma łyżkę nad zupą, a druga ręka spoczywa na stole.
Krem z borowików najlepiej smakuje z dodatkiem chrupiącym grzanek 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

  1. Grzyby suszone gotuj ok. 20 min na małej mocy palnika. Po ugotowaniu nie wylewaj wody.
  2. Grzyby świeże dokładnie umyj i oczyść z zanieczyszczeń, pokrój na plasterki.
  3. W garnku umieść masło i ustaw średnią moc palnika. Dodaj drobno pokrojoną cebulę, zeszklij.
  4. Następnie dodaj drobno posiekany czosnek, uważając aby się nie przypalił.
  5. Następnie dodaj pokrojone grzyby, wszystko razem podsmażaj około 10 minut bez pokrywki na małej mocy palnika. Pod koniec dodaj 2 łyżki octu jabłkowego.
  6. Następnie do garnka wlej bulion i dodaj suszone grzyby razem z wodą, w której się gotowały.
  7. Gotuj razem pod przykrywką około 20-25 min.
  8. Na sam koniec wszystko razem zblenduj na gładki krem, dodaj śmietankę i ponownie zagotuj.
  9. Zupę podawaj z grzankami lub groszkiem ptysiowym.
  10. Udekoruj natką pietruszki.

Smacznego!

Zobacz również:

Zupa krem z dyni rozgrzewa i syci - jest więc idealna na jesienną porę
Kuchnia

Lekkostrawna, aksamitna zupa z dyni. Smakuje wybornie

InteriaKobieta Redakcja
"Ewa gotuje": Zupa dyniowa z kurkamiPolsat
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze