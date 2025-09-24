Ta zupa to poezja smaku. W tej wersji zrobisz ją tylko jesienią
Jaka zupa, poza dyniową najbardziej kojarzy się z jesienią? Oczywiście krem z leśnych grzybów. Aromatyczny, aksamitny i po prostu przepyszny. Jeśli jeszcze nie próbowałeś wykonać go samodzielnie, gwarantujemy, że z poniższym przepisem pójdzie ci jak z płatka.
Dlaczego warto jeść zupy krem jesienią?
Zupy krem warto jeść przez cały rok, jednak w sezonie jesienno-zimowym smakują najlepiej. Są pożywne, treściwe, sycące i rozgrzewające. Znajdziesz w nich bogactwo witamin, minerałów i wielu prozdrowotnych składników.
Jesienią, poza popularną zupą z dyni warto również pokusić się o przyrządzenie wybornego kremu z borowików. Z dodatkiem grzanek czy groszku ptysiowego stanie się konkretnym posiłkiem, który cię nasyci. Zupa krem ze świeżych borowików ma niepowtarzalny smak i aromat, a jej przygotowanie nikomu nie sprawi trudności.
Zupa krem z borowików - przepis krok po kroku
Składniki
- Około 500 g grzybów leśnych – najlepiej borowików
- Garść suszonych grzybów leśnych
- 1 mała cebula
- 50 g masła klarowanego
- Ocet jabłkowy
- 2 ząbki czosnku
- 80 ml śmietanki słodkiej 30 proc.
- Około 1,5-2 l bulionu warzywnego
- sól i pieprz do smaku
- natka pietruszki
- grzanki lub groszek ptysiowy
Sposób przygotowania:
- Grzyby suszone gotuj ok. 20 min na małej mocy palnika. Po ugotowaniu nie wylewaj wody.
- Grzyby świeże dokładnie umyj i oczyść z zanieczyszczeń, pokrój na plasterki.
- W garnku umieść masło i ustaw średnią moc palnika. Dodaj drobno pokrojoną cebulę, zeszklij.
- Następnie dodaj drobno posiekany czosnek, uważając aby się nie przypalił.
- Następnie dodaj pokrojone grzyby, wszystko razem podsmażaj około 10 minut bez pokrywki na małej mocy palnika. Pod koniec dodaj 2 łyżki octu jabłkowego.
- Następnie do garnka wlej bulion i dodaj suszone grzyby razem z wodą, w której się gotowały.
- Gotuj razem pod przykrywką około 20-25 min.
- Na sam koniec wszystko razem zblenduj na gładki krem, dodaj śmietankę i ponownie zagotuj.
- Zupę podawaj z grzankami lub groszkiem ptysiowym.
- Udekoruj natką pietruszki.
Smacznego!