Jak powinno wyglądać prawidłowe zdjęcie do dowodu osobistego?

Wykonując zdjęcie do dowodu osobistego należy pamiętać o kilku wytycznych, dzięki którym fotografia zostanie zaakceptowana przez urzędników. Rzecz jasna udając się do fotografa i informując go, do jakiego dokumentu potrzebujemy zdjęcie, zdecydowanie zmniejszamy ryzyko, że nie zostanie ono zaakceptowane w urzędzie.

Fotografia do dowodu osobistego powinna być aktualna, zatem należy ją wykonać nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Na zdjęciu nie możemy mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie.

Jeśli nosimy nakrycie głowy, bo tego wymaga religia, możemy je mieć na zdjęciu, o ile twarz jest nadal widoczna. Wtedy do wniosku o dowód lub paszport należy dołączyć zaświadczenie, które potwierdzi, że należymy do wspólnoty wyznaniowej (dotyczy to wyłącznie wspólnot zarejestrowanych w Polsce).

Ponadto zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę od jej czubka oraz górną część barków, twarz musi zajmować 70-80 proc. fotografii, a osoba fotografowana musi mieć naturalny wygląd twarzy bez żadnych gestów mimicznych i pozować z zamkniętymi ustami.

Jeśli osoba składająca wniosek o dowód osobisty nosi okulary korekcyjne, może je mieć na zdjęciu, jeśli oczy są dobrze widoczne, oprawki nie zasłaniają brwi, a w szkłach nie odbija się światło. W przypadku soczewek kontaktowych również jest to dozwolone pod warunkiem, że nie zmieniają one naturalnego kształtu i koloru oczu.

Tło na zdjęciu powinno być białe, oświetlone jednolicie, pozbawione cieni i elementów ozdobnych, natomiast twarz musi być równomiernie oświetlona, ponieważ niedopuszczalne są odbicia światła na skórze czy włosach i cienie na twarzy.

Nowa funkcja w mObywatelu - zdjęcie do dowodu osobistego zrobisz własnym telefonem

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że aplikacja mObywatel została wyposażona w nową funkcję, która pozwala na zrobienie zdjęcia do dowodu osobistego telefonem, jeśli decydujemy się na złożenie wniosku przez internet. Nowe narzędzie pomoże odpowiednio skadrować zdjęcie, ale też wstępnie ocenić, czy plik spełnia wymagania zdjęcia do dowodu osobistego.

"W procesie składania wniosku o dowód osobisty dla siebie, dziecka lub podopiecznego, użytkownik może dodać plik ze zdjęciem lub wykonać fotografię samodzielnie przy pomocy smartfonu. W obu przypadkach twórcy aplikacji przygotowali praktyczne wsparcie, które pomaga użytkownikowi ocenić, czy zdjęcie spełnia urzędowe wymagania" - czytamy w komunikacie.

Należy zadbać o odpowiednie miejsce, w którym wykonamy fotografię, a mowa o jednolitym, jasnym tle. Za tło może posłużyć np. ściana.

W kolejnym kroku w aplikacji pojawia się owal wyznaczający obszar, w którym powinna znaleźć się twarz. Użytkownik zobaczy w nim także pomocnicze linie, które wskazują, na jakim poziomie mają znajdować się oczy. Jeśli zdjęcie wykonywane jest samodzielnie smartfonem, owal zmieni kolor na zielony w momencie, gdy ustawienie twarzy jest właściwe. Jest to sygnał dla użytkownika do wykonania prawidłowego zdjęcia do dowodu.

W przypadku, gdy dodajemy do aplikacji gotowy plik, wystarczy dopasować fotografię do pomocniczych linii w podglądzie zdjęcia. Zdjęcie wykonane telefonem lub dodane do aplikacji jest poddawane dodatkowej analizie w aplikacji. Jeśli fotografia nie spełnia któregoś z określonych urzędowo warunków, użytkownik otrzyma wskazówkę, jak poprawić zdjęcie. Wskazane przez aplikację błędy należy poprawić, wykonując nowe zdjęcie lub wybierając inny plik z urządzenia. Aplikacja nie weryfikuje np. tła fotografii - o jego zgodność z wytycznymi należy zadbać samodzielnie.

Ministerstwo Cyfryzacji zaznacza jednak, że ostateczna weryfikacja zdjęcia do dowodu osobistego wykonywana jest w urzędzie, a jego zatwierdzenie odbywa się na podstawie decyzji urzędnika. Wprowadzone do aplikacji narzędzie ma być wsparciem dla użytkownika mObywatela i minimalizować ryzyko odrzucenia wniosku z powodu załączenia nieodpowiedniej fotografii.

