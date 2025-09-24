Dodaj szczyptę do koktajlu. Odporność w mig poszybuje
Jesień i zima to czas, w którym dobrze zwracać większą uwagę na to, co kładziemy na talerz. Już niewielkie modyfikacje jadłospisu mogą przynieść ogromne korzyści zdrowotne, poprawić samopoczucie i zwiększyć odporność. Genialnym wyborem będą łatwo dostępne i tanie przyprawy, wśród których króluje cynamon. Podpowiadamy, jak zrobić pyszny, wzmacniający organizm i sycący koktajl z jego dodatkiem.
Spis treści:
- Naturalne budowanie odporności
- Co jeść jesienią, by wzmocnić odporność?
- Wzmacnia odporność jak mało co
- Koktajl wzmacniający odporność z cynamonem - przepis
Naturalne budowanie odporności
Jak najprościej wzmocnić odporność? To pytanie często chodzi po głowie przy okazji rozpoczynającej się jesieni. Mimo iż odpowiedź może wydawać się banalna, suplementowanie witamin może okazać się niewystarczające. Zdaniem ekspertów ds. żywienia, to codzienna dieta i styl życia mają kluczowe znaczenie. Co zatem jeść by rzadziej chorować?
Co jeść jesienią, by wzmocnić odporność?
Najbardziej wartościowymi produktami, które warto jeść przez cały rok - a szczególnie w sezonie jesienno-zimowym są przede wszystkim:
- Kiszonki (wspierają mikrobiotę jelitową, zbawiennie działają na trawienie i odporność)
- Świeże lub mrożona warzywa i owoce (są bogactwem witamin i minerałów)
- Produkty będące źródłem kwasów omega- 3 oraz witaminy D (tłuste morskie ryby, orzechy, nasiona)
- Rozgrzewające przyprawy i dodatki do potraw (m.in. cynamon, kurkumę, imbir, goździki, czosnek)
Jednocześnie należy pamiętać, że niektóre produkty w codziennej diecie niszczą dobroczynne bakterie jelitowe, osłabiając organizm i zwiększając podatność na infekcje. Należy do nich m.in. przetworzona żywność, cukier i fast foody.
Wzmacnia odporność jak mało co
Najprostszym sposobem na "przemycenie" dobroczynnych przypraw do diety, jest dodawanie ich do zup, sosów czy koktajli. Słodkawy w smaku cynamon sprawdzi się doskonale we wszelkiego rodzaju koktajlach, ciastach czy owsiankach. Jeśli wzbogacisz posiłek również o owoce i warzywa pełne witamin, zyskasz prawdziwą skarbnicę przeciwzapalnych składników. Jak w kilka chwil zrobić sycący, a jednocześnie wspaniale wzmacniający organizm posiłek? Wystarczy zblendować kilka produktów i wypić na śniadanie lub kolację. Ten koktajl z cynamonową nutą to prawdziwy hit.
Koktajl wzmacniający odporność z cynamonem - przepis
Składniki
- 1 średniej wielkości burak czerwony
- 2 małe marchewki
- 1 średnie jabłka
- kawałek świeżego imbiru (ok. 1 cm)
- 1 średnia pomarańcza
- 2 łyżki soku z cytryny
- pół łyżeczki mielonego cynamonu
- około 400 ml wody
- miód (opcjonalnie)
Sposób przygotowania:
- Owoce, buraki i imbir obierz i pokrój na mniejsze kawałki.
- Dodaj przyprawy, sok z cytryny oraz wodę i wszystko razem dokładnie zblenduj.
Zastrzyk energii i potężna dawka witamin gotowa do wypicia.
Smacznego!