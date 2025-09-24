Spis treści: Naturalne budowanie odporności Co jeść jesienią, by wzmocnić odporność? Wzmacnia odporność jak mało co Koktajl wzmacniający odporność z cynamonem - przepis

Naturalne budowanie odporności

Jak najprościej wzmocnić odporność? To pytanie często chodzi po głowie przy okazji rozpoczynającej się jesieni. Mimo iż odpowiedź może wydawać się banalna, suplementowanie witamin może okazać się niewystarczające. Zdaniem ekspertów ds. żywienia, to codzienna dieta i styl życia mają kluczowe znaczenie. Co zatem jeść by rzadziej chorować?

Co jeść jesienią, by wzmocnić odporność?

Najbardziej wartościowymi produktami, które warto jeść przez cały rok - a szczególnie w sezonie jesienno-zimowym są przede wszystkim:

Kiszonki (wspierają mikrobiotę jelitową, zbawiennie działają na trawienie i odporność)

Świeże lub mrożona warzywa i owoce (są bogactwem witamin i minerałów)

Produkty będące źródłem kwasów omega- 3 oraz witaminy D (tłuste morskie ryby, orzechy, nasiona)

Rozgrzewające przyprawy i dodatki do potraw (m.in. cynamon, kurkumę, imbir, goździki, czosnek)

Jednocześnie należy pamiętać, że niektóre produkty w codziennej diecie niszczą dobroczynne bakterie jelitowe, osłabiając organizm i zwiększając podatność na infekcje. Należy do nich m.in. przetworzona żywność, cukier i fast foody.

Wzmacnia odporność jak mało co

Najprostszym sposobem na "przemycenie" dobroczynnych przypraw do diety, jest dodawanie ich do zup, sosów czy koktajli. Słodkawy w smaku cynamon sprawdzi się doskonale we wszelkiego rodzaju koktajlach, ciastach czy owsiankach. Jeśli wzbogacisz posiłek również o owoce i warzywa pełne witamin, zyskasz prawdziwą skarbnicę przeciwzapalnych składników. Jak w kilka chwil zrobić sycący, a jednocześnie wspaniale wzmacniający organizm posiłek? Wystarczy zblendować kilka produktów i wypić na śniadanie lub kolację. Ten koktajl z cynamonową nutą to prawdziwy hit.

Koktajl z burakiem, imbirem i cynamonem to prawdziwa bomba prozdrowotnych składników africaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images) 123RF/PICSEL

Koktajl wzmacniający odporność z cynamonem - przepis

Składniki 1 średniej wielkości burak czerwony

2 małe marchewki

1 średnie jabłka

kawałek świeżego imbiru (ok. 1 cm)

1 średnia pomarańcza

2 łyżki soku z cytryny

pół łyżeczki mielonego cynamonu

około 400 ml wody

miód (opcjonalnie)

Sposób przygotowania:

Owoce, buraki i imbir obierz i pokrój na mniejsze kawałki. Dodaj przyprawy, sok z cytryny oraz wodę i wszystko razem dokładnie zblenduj.

Zastrzyk energii i potężna dawka witamin gotowa do wypicia.

Smacznego!

