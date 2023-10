Spis treści: 01 Bliźnięta (21 maja – 20 czerwca) - Negocjuj stawkę i się nie martw

02 Lew (23 lipca – 22 sierpnia) - Przyjdą większe pieniądze, ale też obowiązki

03 Waga (23 września - 22 października) - Odpocznij od pracy, a przyciągniesz pieniądze

04 Koziorożec (22 grudnia - 19 stycznia) - Spróbuj inwestowania, a ci się to opłaci

Bliźnięta (21 maja – 20 czerwca) - Negocjuj stawkę i się nie martw

Bliźnięta w listopadzie powinny się skupić w pracy na swoich umiejętnościach komunikacji i sprzedaży. Rób to, co umiesz najlepiej, a szef na pewno to zauważy. W efekcie być może będziesz mogła liczyć na premię w tym miesiącu.

Nie bój się negocjować. W listopadzie zodiakalne bliźnięta przyciągają do siebie gotówkę jak magnes. Pertraktacje finansowe powinny więc pójść po twojej myśli.

Lew (23 lipca – 22 sierpnia) - Przyjdą większe pieniądze, ale też obowiązki

Listopad dla Lwów powinien być kreatywny. Ta cecha w połączeniu z przywódczością przyniesie ci oczekiwane sukcesy finansowe. Twoje zdolności zostaną docenione i nawet może szykować się awans. Wraz z nowymi obowiązkami przyjdzie większa wypłata.

Mimo że do Lwa w listopadzie spłynie duża gotówka, to powinien być on ostrożny. Nie powinien wydawać i inwestować bezmyślnie pieniędzy. Potrzebny jest spokój i rozwaga w działaniu.

Waga (23 września - 22 października) - Odpocznij od pracy, a przyciągniesz pieniądze

Do zodiakalnej Wagi spływać będą pieniądze za sprawą budowania relacji zawodowych. Dzięki nim może udać ci się zmienić pracę na lepiej płatną. To także szansa na zdobycie lepszego stanowiska w obecnej firmie, co będzie łączyć się z finansowym boom.

Z tego powodu możesz zatracić granicę między pracą a życiem osobistym. Pamiętaj o tym, żeby zachować tę równowagę i nie przepracowywać się. Odpowiednia ilość odpoczynku jeszcze lepiej wpłynie na twoje przyciąganie pieniądza.

Koziorożec (22 grudnia - 19 stycznia) - Spróbuj inwestowania, a ci się to opłaci

Finansowo listopad dla Koziorożca będzie bardzo udany. Duże pieniądze wpłyną do niego wraz z podjętymi inwestycjami. Nadchodzący czas będzie więc dobrym miesiącem na ulokowanie swojego kapitału, aby mógł się mnożyć.

W podejmowaniu inwestycji finansowych Koziorożec powinien być jednak ostrożny. Warto wybierać pewne lokaty, aby pomnożyć swój dochód.

